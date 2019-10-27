Судьба главного тренера "Барселоны" предрешена: в клубе готовы к переменам

Эрнесто Вальверде / Фото: AFP

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде покинет команду после нынешнего сезона, даже если добьется высоких результатов.

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Действующее соглашение с 55-летним испанцем рассчитано до середины 2020 года и предусматривает опцию продления еще на сезон, однако, она не будет активирована даже в случае победы в чемпионате и Лиге чемпионов.

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Предполагается, что "Барселону" возглавит главный тренер сборной Голландии Роналд Куман, однако рассматривается также кандидатура Марка ван Боммела из ПСВ.

Вальверде завоевал с "Барселоной" два титула чемпиона Испании, Кубок и Суперкубок Испании.

Мы уже писали , что Месси и другие лидеры "Барселоны" были против прихода Гризманна. Капитан "Барселоны" Лионель Месси опроверг публикации медиа о том, что созванивался с Гризманном по поводу перехода. Игроки "Барселоны" считали, что Гризманн – не то подкрепление, которое нужно команде.

Лионель Месси возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов:

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