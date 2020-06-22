Сумасшедший марафон продолжается: прогноз, расписание и результаты 31-го тура чемпионата Испании

С понедельника по четверг в возобновленном чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 31-го тура Ла Лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее "Реал" с рекордом Рамоса удержал победу в матче с "Сосьедадом" и догнал "Барселону" в Испании.
Понедельник, 22 июня
20:30 "Вильярреал" – "Севилья"
ТВ: канал "Футбол 3"
Букмекеры: 2.90 – 3.25 – 2.50
23:00 "Леганес" – "Гранада"
ТВ: канал "Футбол 1"
Букмекеры: 2.45 – 2.90 – 3.40
Вторник, 23 июня
20:30 "Вальядолид" – "Хетафе"
ТВ: канал "Футбол 3"
Букмекеры: 3.30 – 2.80 – 2.55
20:30 "Леванте" – "Атлетико"
ТВ: канал "Футбол 2"
Букмекеры: 5.80 – 3.80 – 1.61
23:00 "Барселона" – "Атлетик"
ТВ: канал "Футбол 1"
Букмекеры: 1.33 – 5.25 – 9.00
Среда, 24 июня
20:30 "Реал Сосьедад" – "Сельта"
ТВ: канал "Футбол 3"
Букмекеры: 1.95 – 3.30 – 4.20
20:30 "Алавес" – "Осасуна"
Букмекеры: 2.60 – 3.00 – 3.00
23:00 "Реал" – "Мальорка"
ТВ: канал "Футбол 1"
Букмекеры: 1.12 – 8.50 – 21.00
Четверг, 25 июня
20:30 "Эйбар" – "Валенсия"
ТВ: канал "Футбол 2"
Букмекеры: 2.70 – 3.40 – 2.60
23:00 "Бетис" – "Эспаньол"
ТВ: канал "Футбол 1"
Букмекеры: 2.15 – 3.40 – 3.50
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Турнирная таблица чемпионата Испании
Смотрите, как "Реал" играл в Лиге чемпионов перед карантином
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