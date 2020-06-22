Сумасшедший марафон продолжается: прогноз, расписание и результаты 31-го тура чемпионата Испании

Все о поединках 31 тура чемпионата Испании - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

С понедельника по четверг в возобновленном чемпионате Испании по футболу пройдут поединки 31-го тура Ла Лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее "Реал" с рекордом Рамоса удержал победу в матче с "Сосьедадом" и догнал "Барселону" в Испании.

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Понедельник, 22 июня

20:30 "Вильярреал" – "Севилья"

ТВ: канал "Футбол 3"

Букмекеры: 2.90 – 3.25 – 2.50

23:00 "Леганес" – "Гранада"

ТВ: канал "Футбол 1"

Букмекеры: 2.45 – 2.90 – 3.40

Вторник, 23 июня

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20:30 "Вальядолид" – "Хетафе"

ТВ: канал "Футбол 3"

Букмекеры: 3.30 – 2.80 – 2.55

20:30 "Леванте" – "Атлетико"

ТВ: канал "Футбол 2"

Букмекеры: 5.80 – 3.80 – 1.61

23:00 "Барселона" – "Атлетик"

ТВ: канал "Футбол 1"

Букмекеры: 1.33 – 5.25 – 9.00

Среда, 24 июня

20:30 "Реал Сосьедад" – "Сельта"

ТВ: канал "Футбол 3"

Букмекеры: 1.95 – 3.30 – 4.20

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20:30 "Алавес" – "Осасуна"

Букмекеры: 2.60 – 3.00 – 3.00

23:00 "Реал" – "Мальорка"

ТВ: канал "Футбол 1"

Букмекеры: 1.12 – 8.50 – 21.00

Четверг, 25 июня

20:30 "Эйбар" – "Валенсия"

ТВ: канал "Футбол 2"

Букмекеры: 2.70 – 3.40 – 2.60

23:00 "Бетис" – "Эспаньол"

ТВ: канал "Футбол 1"

Букмекеры: 2.15 – 3.40 – 3.50

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Турнирная таблица чемпионата Испании

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