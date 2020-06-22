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"Реал" с рекордом Рамоса удержал победу в матче с "Сосьедадом" и догнал "Барселону" в Испании

22 июня, 01:10

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Серхио Рамос с 11-метрового и Карим Бензема с игры принесли три очка гостям из Мадрида

30-й тур чемпионата Испании завершился уже в ночь на понедельник по киевскому времени. Последний матч дня Ла Лиги проходил в Сан-Себастьяне. Наш сайт вел онлайн-трансляцию "Реал Сосьедад" – "Реал".

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Первый тайм прошел без голов, так что основные события в Стране Басков развернулись после перерыва. Уже в самом начале второго тайма Серхио Рамос реализовал пенальти после того, как Льоренте сбил Винисиуса в собственной штрафной. Причем этот гол стал историческим: Рамос забил 68-й мяч в своей карьере и обошел по этому показателю бывшего нидерландского защитника Рональда Кумана из "Барселоны", который отметился 67 голами. Таким образом, Рамос забил больше всех мячей среди защитников в истории Ла Лиги.

А на 70-й минуте французский форвард Карим Бензема удвоил преимущество гостей. Правда, на 83-й минуте "Реал Сосьедад" один гол отыграл усилиями Микеля Мерино. Но на большее у хозяев ни времени, ни сил не осталось – 1:2.

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Таким образом, "Реал" догнал "Барселону" по набранным очкам, но занял первое место по дополнительным показателям. Читайте прогноз и результаты 30-го тура чемпионата Испании.

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футбол чемпионат Испании Реал Мадрид Карим Бензема Реал Сосьедад Серхио Рамос

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