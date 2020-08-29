Суперкубок Англии: онлайн матча "Арсенал" – "Ливерпуль"

Сегодня в Англии – открытие футбольного сезона. В Лондоне на стадионе "Уэмбли" в битве за Суперкубок Англии сойдутся чемпион Премьер-лиги "Ливерпуль" и обладатель Кубка "Арсенал". Встреча на одном из самых вместительных стадионов мира (90 тысяч) из-за пандемии коронавируса пройдет без зрителей и начнется в 18:30. Мы проводим онлайн матча "Арсенал" – "Ливерпуль".

"Арсенал" – "Ливерпуль"

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В прошлом сезоне "Ливерпуль" впервые за 30 лет завоевал чемпионский титул, причем преимущество команды Юргена Клоппа было подавляющим. От второго места – "Манчестер Сити" – чемпионы оторвались на 18 очков. "Ливерпуль" одержал 32 победы, потерпел три поражения и три раза сыграл вничью.

В свою очередь, "Арсенал" занял лишь восьмое место и отстал от "Ливерпуля" на 43 очка – просто пропасть! Но команда Микеля Артеты успешно выступила в Кубке – дошла до финала и обыграла решающем матче "Челси" со счетом 2:1.

ТОП-10 команд Премьер-лиги прошлого сезона:

"Арсенал" – "Ливерпуль": прогноз букмекеров

Эксперты считают команду Клоппа большим фаворитом противостояния. Коэффициент на победу "Ливерпуля" в основное время матча составляет 1.65, тогда как на победу "Арсенала" можно сделать ставку с котировкой 5.10, а на ничью – 4.30.

Таким образом, вероятность результата матча в основное время матча такая: победа "Ливерпуля" 59%, ничья 22%, победа "Арсенала" 19%.

Котировки на завоевание трофея с учетом возможной серии пенальти: 1.35 на "Ливерпуль" и 3.40 на "Арсенал". Значит, вероятность победы чемпионов Англии в Суперкубке равна 72%.

Также аналитики букмекерских контор прогнозируют, что с вероятностью в 60% сегодня зрители у экранов увидят три или больше гола. Коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.60, на "меньше 2,5 голов" он составляет 2.40.

Наиболее вероятные авторы голов в составе двух команд:

Мохамед Салах, "Ливерпуль" – 2.10 (коэффициент на "забьет гол")

Садио Мане, "Ливерпуль" – 2.30

Пьер-Эмерик Обамеянг, "Арсенал" – 2.70

Роберто Фирмино, "Ливерпуль" – 3.10

Кертис Джонс, "Ливерпуль" – 3.80

Эдди Нкетиа, "Арсенал" – 3.85

Мохамед Салах / Фото: Getty Images

"Арсенал" – "Ливерпуль": сравнение составов

"Ливерпуль" входит в тройку команд, суммарная трансферная стоимость футболистов которых превышает миллиард евро. В сумму 1.08 млрд оценивают футболистов "Реала", в 1.07 млрд – "Манчестер Сити" и 1.03 млрд – "Ливерпуля". В свою очередь, "Арсенал" по этому показателю занимает 12-е место (599 миллионов евро).

Самые дорогие в составе "Ливерпуля" – египтянин Мохамед Салах и сенегалец Садио Мане, которых оценивают в 120 млн евро каждого. 21-летний английский защитник Трент Александер-Арнольд потянул на 110 млн.

В "Арсенале" самый дорогостоящий – нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг (56 млн).

Самые дорогие клубы мира по стоимости состава:

"Арсенал" – "Ливерпуль": слова перед матчем

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем размышлял о возможности трансфера Лео Месси:

"Интересен ли мне Месси? Конечно, каждый тренер хотел бы видеть его в своей команде. Но Лионеля в "Ливерпуле" не будет. Клуб не готов платить такую внушительную сумму отступных. Для Премьер-лиги это было бы здорово, но в то же время я не считаю, что лига нуждается в таком усилении".

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета также говорил о Месси:

"Я с детства болею за "Барселону", поэтому мне грустно видеть, как лучший игрок в истории футбола покидает этот клуб. Если он переедет в Англию, мы все будем наслаждаться этим. Возможный переход Месси в клуб АПЛ – это хорошо для футбола".

"Арсенал" – "Ливерпуль": где смотреть

Матч в прямом эфире покажет канал Setanta Sports Ukraine, который можно смотреть онлайн на сервисе OLL.TV.

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