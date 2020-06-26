Красный Альбион: как фанаты "Ливерпуля" праздновали первую за 30 лет победу в чемпионате Англии

"Ливерпуль" оформил долгожданное чемпионство в Англии. Победу в чемпионате "красным" принесло поражение главного преследователя "Манчестер Сити" от "Челси" (1:2). После этого матча подопечные Юргена Клоппа стали недосягаемы для соперников за семь туров до финиша сезона.

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В предвкушении первой за 30 лет победы в Премьер-лиге фанаты еще во время матча "МанСити" облачились в экипировку родного клуба и вооружились флагами. Сразу же после финального свистка толпы болельщиков вышли на улицы и направились к стадиону "Энфилд" вместе отмечать победу в Премьер-лиге. В ход пошли флаги, баннеры и пиротехника, из-за чего улицы родного города "Битлз" превратились в красные реки.

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"Поздравления "Ливерпулю". Ни одна команда не выиграла Премьер-лигу так рано. И ни одна команда не побеждала в Премьер-лиге так поздно. Прекрасное достижение великолепной команды. Истинные чемпионы. Отлично сработано", – поздравил команду с чемпионством бывший форвард сборной Англии Гари Линекер на своей странице в Twitter.

Ранее мы писали, в чем уникальность победы "Ливерпуля" в чемпионате Англии. Как бы это странно не звучало, необычному достижению поспособствовала пандемия.

"Поздравляю всех в "Ливерпуле" с победой в Премьер-лиге. Невероятное достижение фантастической команды лучших игроков. Во главе с менеджером мирового класса и тренерской командой. Также особо отмечу поддержку со стороны FSG (владельцы клуба – прим.). И, наконец, самое главное, фанаты, которые ждали 30 лет. Пусть вечеринка начнется", – такое поздравление на своей странице в Instagram оставил легендарный Стивен Джеррард, которому так и не удалось завоевать золотую медаль в Англии.

INSTAGRAM

"Ливерпуль" стал чемпионом Англии в 19-й раз в истории и впервые с 1990 года! К тому же это первый титул "красных" с момента учреждения Премьер-лиги в 1992 году. "Ливерпуль" по количеству побед в национальном чемпионате уступает только "Манчестер Юнайтед", на счету которого 20 побед, но "красные дьяволы" в последний раз побеждали в Премьер-лиге еще до ухода Алекса Фергюсона.

Болельщики "Ливерпуля" празднуют победу в чемпионате Англии Видео: Reuters

Также "Ливерпуль" на три трофея отстает от "МЮ" в гонке самых титулованных английских клубов. На счету мерсисайдцев стало 63 титула – 19 побед в чемпионате, 7 – в Кубке Англии, 8 – в Кубке лиги, 15 – в Суперкубке Англии, 6 – в Лиге чемпионов, 3 – в Лиге Европы, 4 – Суперкубке УЕФА и 1 – в клубном чемпионате мира.

Смотрите, как "Ливерпуль" вылетел из Лиги чемпионов:

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