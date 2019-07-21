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Суперматч "Бавария" – "Реал" в США: четыре гола и удаление

21 июля, 10:02

"Бавария" победила "Реал" на Международном кубке чемпионов, несмотря на удаление вратаря

"Бавария" обыграла "Реал" в США
"Бавария" обыграла "Реал" в США. Фото: AFP

В ночь на воскресенье по киевскому времени в Хьюстоне (США) прошел матч Международного кубка чемпионов между чемпионом Германии "Баварией" и испанским "Реалом". Встреча завершилась победой мюнхенского клуба со счетом 3:1.

Счет в матче был открыт на 15-й минуте, отличился полузащитник мюнхенцев Корентин Толиссо:

На 67-й минуте Роберт Левандовски увеличил преимущество в счете:

Спустя две минуты "Реал" пропустил третий гол, автором которого стал Серж Гнабри:

На 81-й минуте "Бавария" осталась вдесятером: красную карточку за фол последней надежды получил голкипер Свен Ульрайх. Штрафной удар исполнил Родриго, став автором единственного мяча мадридцев.

В следующем матче Международного кубка чемпионов "Бавария" сыграет с "Миланом", "Реал" встретится с "Арсеналом". Обе игры пройдут в ночь на 24 июля по киевскому времени.

Ранее мы писали, что "Манчестер Сити" проиграл первый трофей сезона в "рвотной" форме, которую презентовал Зинченко. Команда Александра в финале китайского турнира уступила по пенальти бывшему клубу Олега Лужного.

Международный кубок чемпионов:
"Бавария" – "Реал" – 3:1 (1:0)
Голы: Толиссо, 15 (1:0); Левандовски, 67 (2:0); Гнабри, 69 (3:0); Родриго, 84 (3:1)
Удаление: Ульрайх, 81 ("Бавария")

Смотрите видео, как "Бавария" в ЛЧ сыграла в супер-результативную ничью с "Аяксом":

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Тег Реал Мадрид, Бавария, Международный кубок чемпионов

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Сегодня|Спорт

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