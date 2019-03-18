Суперматч "Шахтер" – "Динамо" перенесли на 7 апреля
Команды встретятся в четвертьфинале Кубка Украины
Донецкий "Шахтер" на официальном сайте проинформировал своих болельщиков об изменениях в календаре игр команды. Напомним, сегодня ФФУ приняла решение перенести матчи Кубка и чемпионата Украины из-за президентских выборов. В Федерацию обратилась с письмом Национальная полиция, а также главный тренер сборной Андрей Шевченко – он хотел перенести заключительные матчи сезона для лучшей подготовки национальной команды.
Таким образом, второй этап Премьер-лиги "оранжево-черные" начнут выездным поединком 23-го тура с "Александрией" (среда, 3 апреля).
Четвертьфинал Кубка Украины между "Шахтером" и киевским "Динамо" состоится в Харькове на стадионе "Металлист" 7 апреля. Ранее мы писали, что гранды украинского футбола пятый раз встретятся в Кубке страны до финального матча. Но в последний раз случалось это семь лет назад.
Наконец, в 24-м туре чемпионата подопечные Паулу Фонсеки встретятся с "Зарей". Игра пройдет в Харькове, базовая дата – суббота, 13 апреля. Напомним, что команды играли между собой в прошлом туре. "Шахтер" с минимальным счетом обыграл "Зарю" благодаря голу Жуниора Мораеса.
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