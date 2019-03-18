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Суперматч "Шахтер" – "Динамо" перенесли на 7 апреля

Сегодня, 18:17

Команды встретятся в четвертьфинале Кубка Украины

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Суперматч "Шахтер" – "Динамо" перенесли на 7 апреля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fc4/727/5c8fc472783ef.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fc4/727/5c8fc472783ef.jpg Футбол Команды встретятся в четвертьфинале Кубка Украины

Донецкий "Шахтер" на официальном сайте проинформировал своих болельщиков об изменениях в календаре игр команды. Напомним, сегодня ФФУ приняла решение перенести матчи Кубка и чемпионата Украины из-за президентских выборов. В Федерацию обратилась с письмом Национальная полиция, а также главный тренер сборной Андрей Шевченко – он хотел перенести заключительные матчи сезона для лучшей подготовки национальной команды.

Таким образом, второй этап Премьер-лиги "оранжево-черные" начнут выездным поединком 23-го тура с "Александрией" (среда, 3 апреля).

Четвертьфинал Кубка Украины между "Шахтером" и киевским "Динамо" состоится в Харькове на стадионе "Металлист" 7 апреля. Ранее мы писали, что гранды украинского футбола пятый раз встретятся в Кубке страны до финального матча. Но в последний раз случалось это семь лет назад.

Наконец, в 24-м туре чемпионата подопечные Паулу Фонсеки встретятся с "Зарей". Игра пройдет в Харькове, базовая дата – суббота, 13 апреля. Напомним, что команды играли между собой в прошлом туре. "Шахтер" с минимальным счетом обыграл "Зарю" благодаря голу Жуниора Мораеса.

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Тег чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Кубок Украины

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Источники:

Официальный сайт ФК "Шахтер" , Сегодня|Спорт

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