Суркис не ведет переговоры с тренером сборной Украины о возвращении в "Динамо"

Вчера в украинских СМИ появилась информация, что ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Рауль Рианчо может возглавить "Динамо".

Отмечалось, что президент киевлян Игорь Суркис уже вступил в переговоры с испанским специалистом, который ранее входил в тренерский штаб Сергея Реброва.

Но, как сообщает на своей странице в Facebook заместитель главного редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов, президент "Динамо" в разговоре с ним опроверг факт переговоров с испанским наставником по поводу возвращения в клуб в качестве главного тренера. Сейчас столичным клубом руководит Александр Хацкевич.

Напомним, в предыдущем туре чемпионата Украины "Динамо" сенсационно проиграло "Вересу" (1:3). Киевляне доигрывали матч вдевятером после удаления Руслана Ротаня и Никиты Бурды, а клуба из Ровного красную карточку заработал Сергей Симинин.

Перед этим "Динамо" по сумме двух матчей обыграло греческий АЕК в 1/16 финала Лиги Европы. На следующий день состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. По ее результатам следующим соперником "Динамо" стал римский "Лацио". Первый поединок против итальянцев состоится 8 марта в Риме и 15-го – в Киеве.