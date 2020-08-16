Свой повар и три этажа в отеле: как "Шахтер" ожидает полуфинал ЛЕ в Германии

Футболисты живут по одному в номере, а всех сотрудников отеля, контактирующих с "горняками", регулярно тестируют

Завтра "Шахтер" сыграет с "Интером" в полуфинале Лиги Европы. Решающие стадии плей-офф в этом году проходят в Германии, все противостояния – из одного матча. После победы над "Базелем" в Гельзенкирхене в 1/4 финала "горняки" пять дней ожидают следующего матча, который состоится в Дюссельдорфе.

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Нам удалось разузнать о том, как команда проводит это время в городе со знаменитой "пивной милей" – улицей, сплошь усеянной пабами. Туда футболистам не попасть, по крайней мере, до завершения кампании в Лиге Европы.

Делегация "Шахтера" в Дюссельдорфе занимает три этажа отеля Hyatt. Команде покидать его запрещено. Максимум – можно выйти на террасу рядом с отелем. И, конечно, тренировки – они проходили на специальной базе (Ludwig-Wolker-Anlage) в 20 км от города, туда футболистов и тренеров везли на двух автобусах непосредственно из гостиницы. В воскресенье прошла тренировка на "Дюссельдорф Арене".

В Германии команда прошли три тестирования на коронавирус.

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"Шахтер" в Дюссельдорфе пользуется услугами своего повара. Весь персонал отеля, который хоть как-то контактирует с командой, также регулярно тестируется на COVID-19. Цена возможного заражения слишком высока. Живут игроки по одному в номере, едят и занимаются фитнесом только в специальных зонах отеля, доступных лишь для делегации "Шахтера".

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"Горняки" создали себе условия с максимальной изоляцией, даже футболисты особо не пересекаются между собой в отеле – все в своих номерах. В комнатах есть пакет спортивных каналов, поэтому по вечерам у игроков – просмотр Лиги чемпионов.

В Германии у "Шахтера" даже есть своя мини-группа поддержки. Иногда к отелю приходят болельщики, в основном – украинцы, живущие в Германии. Например, после победы над "Базелем" несколько человек ждали команду в 2 часа ночи у отеля, хотя и понимали, что их к игрокам не подпустят. Приятная для футболистов поддержка!

Смотрите, как "Шахтер" громил "Базель" в четвертьфинале:

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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