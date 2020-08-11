Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Базель" в Лиге Европы

Донецкий "Шахтер" играет со швейцарским "Базелем" в 1/4 финала Лиги Европы. Матч проходит в Германии, так как УЕФА решил провести все оставшиеся матчи турнира в одной стране и без зрителей, чтобы минимизировать угрозу заражения коронавирусом. Мы проводим онлайн матча "Шахтер" – "Базель" с описанием всех ключевых моментов. Также матч можно смотреть с помощью сервиса Oll.tv.

Реклама

"Горняки" открыли счет уже на второй минуте встречи. После подачи углового Жуниор Мораес выскочил из-за спин защитников и спокойно переправил мяч головой в сетку ворот швейцарцев. Этот гол стал для Мораеса четвертым в пяти встречах текущей Лиги Европы.

Второй мяч в ворота "Базеля" залетел спустя 20 минут – Марлос отпасовал в центр на Алана Патрика, тот остроумно пропустил мяч на Тайсона, который в одно касание пробил. Мяч срикошетил от защитника и юркнул в ворота. Вратарь даже не успел среагировать на изменение траектории удара.

Реклама

Обзор 1-го тайма:

Стартовые составы матча "Шахтер" – "Базель":

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Маркос Антонио, Степаненко, Марлос, Алан Патрик, Тайсон, Жуниор Мораес

"Базель": Николич, Видмер, Альдерете, ван дер Вафф, Петретта, Джака, Кампо, Фрай, Штокер, Артур Кабрал, Пюлюлю

Реклама

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама