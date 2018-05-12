Сыгран последний тур чемпионата Германии по футболу: "Гамбург" покидает элиту впервые в истории
Команда Евгения Коноплянки "Шальке" заняла второе место, команда Андрея Ярмоленко "Боруссия" – четвертое
В немецкой Бундеслиге в субботу были сыграны матчи последнего, 34 тура чемпионата. Украинец Евгений Коноплянка вышел в стартовом составе "Шальке" и помог своей команды обыграть "Айнтрахт" со счетом 1:0. Евгений получил серебряную медаль чемпионата Германии.
"Гамбург", несмотря на победу над "Боруссией" из Менхенгладбаха в матче заключительного тура, впервые в истории вылетел из бундеслиги. Встреча, прошедшая в субботу в Гамбурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Аарон Хант (11-я минута – с пенальти) и Льюис Холтби (63). У гостей отличился Йосип Дрмич (28). В конце матча игра была остановлена из-за поведения болельщиков "Гамбурга", забросавших поле пиротехникой.
Результаты всех матчей 34 тура:
- "Бавария" – "Штутгарт" – 1:4
- "Байер" – "Ганновер" – 3:2
- "Вольфсбург" – "Кельн" – 4:1
- "Гамбург" – "Боруссия" М – 2:1
- "Герта" – "Лайпциг" – 2:6
- "Майнц" – "Вердер" – 1:2
- "Фрайбург" – "Аугсбург" – 2:0
- "Хоффенхайм" – "Боруссия" Д – 3:1
- "Шальке" – "Аунтрахт" – 1:0
"Гамбург" с 31 очком занял предпоследнее 17-е место в турнирной таблице и впервые в истории покинул Бундеслигу. Вместе с "Гамбургом" элитный дивизион чемпионата Германии покидает "Кельн". В стыковых матчах за право выступать в Бундеслиге в следующем сезоне сыграют "Вольфсбург" и третья команда Второй бундеслиги "Хольштайн".
Чемпионом Германии досрочно стала "Бавария". Вместе с клубом из Мюнхена в Лигу чемпионов пробились "Шальке" (2-е место), "Хоффенхайм" (3) и дортмундская "Боруссия" (4). В Лигу Европы по итогам чемпионата Германии путевки завоевали леверкузенский "Байер" (5) и "РБ Лейпциг" (6), который начнет выступление в турнире с квалификации.
Напомним, что украинец Владлен Юрченко летом покинет "Байер": в текущем сезоне он ни разу не выходил на поле в официальных матчах.
Таблица чемпионата Германии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАВАРИЯ
|34
|27
|3
|4
|92-28
|84
|2
|ШАЛЬКЕ
|34
|18
|9
|7
|53-37
|63
|3
|ХОФФЕНХАЙМ
|34
|15
|10
|9
|66-48
|55
|4
|БОРУССИЯ Д
|34
|15
|10
|9
|64-47
|55
|5
|БАЙЕР
|34
|15
|10
|9
|58-44
|55
|6
|ЛЕЙПЦИГ
|34
|15
|8
|11
|57-53
|53
|7
|ШТУТГАРТ
|34
|15
|6
|13
|36-36
|51
|8
|АЙНТРАХТ Ф
|34
|14
|7
|13
|45-45
|49
|9
|БОРУССИЯ М
|34
|13
|8
|13
|47-52
|47
|10
|ГЕРТА
|34
|10
|13
|11
|43-46
|43
|11
|ВЕРДЕР
|34
|10
|12
|12
|37-40
|42
|12
|АУГСБУРГ
|34
|10
|11
|13
|43-46
|41
|13
|ГАННОВЕР
|34
|10
|9
|15
|44-54
|39
|14
|МАЙНЦ
|34
|9
|9
|16
|38-52
|36
|15
|ФРАЙБУРГ
|34
|8
|12
|14
|32-56
|36
|16
|ВОЛЬФСБУРГ
|34
|6
|15
|13
|36-48
|33
|17
|ГАМБУРГ
|34
|8
|7
|19
|29-53
|31
|18
|КЕЛЬН
|34
|5
|7
|22
|35-70
|22
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