Сыгран последний тур чемпионата Германии по футболу: "Гамбург" покидает элиту впервые в истории

В немецкой Бундеслиге в субботу были сыграны матчи последнего, 34 тура чемпионата. Украинец Евгений Коноплянка вышел в стартовом составе "Шальке" и помог своей команды обыграть "Айнтрахт" со счетом 1:0. Евгений получил серебряную медаль чемпионата Германии.

"Гамбург", несмотря на победу над "Боруссией" из Менхенгладбаха в матче заключительного тура, впервые в истории вылетел из бундеслиги. Встреча, прошедшая в субботу в Гамбурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Аарон Хант (11-я минута – с пенальти) и Льюис Холтби (63). У гостей отличился Йосип Дрмич (28). В конце матча игра была остановлена из-за поведения болельщиков "Гамбурга", забросавших поле пиротехникой.

Результаты всех матчей 34 тура:

"Бавария" – "Штутгарт" – 1:4

"Байер" – "Ганновер" – 3:2

"Вольфсбург" – "Кельн" – 4:1

"Гамбург" – "Боруссия" М – 2:1

"Герта" – "Лайпциг" – 2:6

"Майнц" – "Вердер" – 1:2

"Фрайбург" – "Аугсбург" – 2:0

"Хоффенхайм" – "Боруссия" Д – 3:1

"Шальке" – "Аунтрахт" – 1:0

"Гамбург" с 31 очком занял предпоследнее 17-е место в турнирной таблице и впервые в истории покинул Бундеслигу. Вместе с "Гамбургом" элитный дивизион чемпионата Германии покидает "Кельн". В стыковых матчах за право выступать в Бундеслиге в следующем сезоне сыграют "Вольфсбург" и третья команда Второй бундеслиги "Хольштайн".

Чемпионом Германии досрочно стала "Бавария". Вместе с клубом из Мюнхена в Лигу чемпионов пробились "Шальке" (2-е место), "Хоффенхайм" (3) и дортмундская "Боруссия" (4). В Лигу Европы по итогам чемпионата Германии путевки завоевали леверкузенский "Байер" (5) и "РБ Лейпциг" (6), который начнет выступление в турнире с квалификации.

Напомним, что украинец Владлен Юрченко летом покинет "Байер": в текущем сезоне он ни разу не выходил на поле в официальных матчах.

Таблица чемпионата Германии: