Сыгран последний тур чемпионата Германии по футболу: "Гамбург" покидает элиту впервые в истории

Сегодня, 20:45

Команда Евгения Коноплянки "Шальке" заняла второе место, команда Андрея Ярмоленко "Боруссия" – четвертое

Матч &quot;Гамбург&quot; - &quot;Боруссия&quot; был приостановлен во втором тайме. Фото AFP
Матч "Гамбург" - "Боруссия" был приостановлен во втором тайме. Фото AFP

В немецкой Бундеслиге в субботу были сыграны матчи последнего, 34 тура чемпионата. Украинец Евгений Коноплянка вышел в стартовом составе "Шальке" и помог своей команды обыграть "Айнтрахт" со счетом 1:0. Евгений получил серебряную медаль чемпионата Германии.

"Гамбург", несмотря на победу над "Боруссией" из Менхенгладбаха в матче заключительного тура, впервые в истории вылетел из бундеслиги. Встреча, прошедшая в субботу в Гамбурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Аарон Хант (11-я минута – с пенальти) и Льюис Холтби (63). У гостей отличился Йосип Дрмич (28). В конце матча игра была остановлена из-за поведения болельщиков "Гамбурга", забросавших поле пиротехникой.

Результаты всех матчей 34 тура:

  • "Бавария" – "Штутгарт" – 1:4
  • "Байер" – "Ганновер" – 3:2
  • "Вольфсбург" – "Кельн" – 4:1
  • "Гамбург" – "Боруссия" М – 2:1
  • "Герта" – "Лайпциг" – 2:6
  • "Майнц" – "Вердер" – 1:2
  • "Фрайбург" – "Аугсбург" – 2:0
  • "Хоффенхайм" – "Боруссия" Д – 3:1
  • "Шальке" – "Аунтрахт" – 1:0

"Гамбург" с 31 очком занял предпоследнее 17-е место в турнирной таблице и впервые в истории покинул Бундеслигу. Вместе с "Гамбургом" элитный дивизион чемпионата Германии покидает "Кельн". В стыковых матчах за право выступать в Бундеслиге в следующем сезоне сыграют "Вольфсбург" и третья команда Второй бундеслиги "Хольштайн".

Чемпионом Германии досрочно стала "Бавария". Вместе с клубом из Мюнхена в Лигу чемпионов пробились "Шальке" (2-е место), "Хоффенхайм" (3) и дортмундская "Боруссия" (4). В Лигу Европы по итогам чемпионата Германии путевки завоевали леверкузенский "Байер" (5) и "РБ Лейпциг" (6), который начнет выступление в турнире с квалификации.

Напомним, что украинец Владлен Юрченко летом покинет "Байер": в текущем сезоне он ни разу не выходил на поле в официальных матчах.

Таблица чемпионата Германии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  БАВАРИЯ 34 27 3 4 92-28 84
2  ШАЛЬКЕ 34 18 9 7 53-37 63
3  ХОФФЕНХАЙМ 34 15 10 9 66-48 55
4  БОРУССИЯ Д 34 15 10 9 64-47 55
5  БАЙЕР 34 15 10 9 58-44 55
6  ЛЕЙПЦИГ 34 15 8 11 57-53 53
7  ШТУТГАРТ 34 15 6 13 36-36 51
8  АЙНТРАХТ Ф 34 14 7 13 45-45 49
9  БОРУССИЯ М 34 13 8 13 47-52 47
10  ГЕРТА 34 10 13 11 43-46 43
11  ВЕРДЕР 34 10 12 12 37-40 42
12  АУГСБУРГ 34 10 11 13 43-46 41
13  ГАННОВЕР 34 10 9 15 44-54 39
14  МАЙНЦ 34 9 9 16 38-52 36
15  ФРАЙБУРГ 34 8 12 14 32-56 36
16  ВОЛЬФСБУРГ 34 6 15 13 36-48 33
17  ГАМБУРГ 34 8 7 19 29-53 31
18  КЕЛЬН 34 5 7 22 35-70 22
чемпионат Германии, Бавария, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, Боруссия Дортмунд, Шальке, Владлен Юрченко

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Источники:

Сегодня|Спорт, РСпорт

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