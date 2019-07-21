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Сын экс-тренера "Динамо" уволен после позорного вылета из Лиги Европы

21 июля, 12:53

Владимир Газзаев не смог вывести команду в групповой этап Лиги Европы, проиграв уже в первом раунде квалификации

Владимир Газзаев. Фото ФК "Тобол"
Владимир Газзаев. Фото ФК "Тобол".

Российский футбольный тренер Владимир Газзаев ушел в отставку с поста главного тренера казахстанского "Тобола". Вместе с ним команду покинул ассистент Николай Латыш. Перестановки в тренерском штабе якобы связаны с новым вектором развития клуба, сообщается на официальном сайте "Тобола".

Владимир Газзаев, являющийся сыном бывшего главного тренера сборной России Валерия Газзаева, возглавлял "Тобол" с начала 2019 года. До этого он тренировал "Аланию", казахстанский "Актобе", грузинский "Рустави" и "Урожай". Напомним, что его отец Валерий Газзаев был тренером киевского "Динамо" в 2009-2010 годах.

Ранее на этой неделе "Тобол" дважды сыграл вничью с клубом "Женесс" из Люксембурга в первом квалификационном раунде Лиги Европы и вылетел из турнира. На выезде команда Газзаева-младшего сыграла 0:0, дома – 1:1.

Первый квалификационный раунд Лиги Европы: результаты ответных матчей

В прошлом сезоне в чемпионате Казахстана "Тобол" занял третье место, а в нынешнем сезоне лидирует после 18 туров, опережая "Астану" на одно очко и имея игру в запасе.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов прошлого сезона "Челси" разгромил "Арсенал" в лондонском дерби:

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Тег тренер, Лига Европы, Валерий Газзаев, чемпионат Казахстана, Тобол

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Сегодня|Спорт

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