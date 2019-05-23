Сын Криштиану Роналду сел за руль болида Формулы-1

Самый популярный человек в Instagram встретился с гонщиком Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном

Криштиану Роналду с девушкой и сыном. Фото: Instagram

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду​ посетил паддок команды "Мерседес" во время этапа Формулы-1​ Гран-при Монако. 34-летний португалец встретился с пятикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном, который показал лучшее время в первой тренировке. Британский пилот провел экскурсию для Роналду, а также посадил за руль болида сына футболиста – Криштиану Роналду-младшего.

Напомним, что на днях Роналду ударил кубком сына и даже не извинился. Португалец так увлекся награждением, что не заметил, что задел трофеем сына и невесту. Джорджина Родригес осталась недовольна этим моментом, но ничего не сказала возлюбленному.

Криштиану Роналду ударил сына кубком. Видео: twitter.com/ESPNFC

Ранее стало известно, что Себастьян Феттель выступит на Гран-при Монако в шлеме, посвященном Ники Лауде. Гонщик "Феррари" подготовил к этапу Формулы-1 в княжестве специальный шлем.

Ранее мы рассказывали об украинце, который стремится в Формулу-1. "На сезон в Ф-4 нужно 200 000 евро. Собрали 30 тысяч", – рассказал нам Иван Пеклин.

Представление команд-участниц чемпионата Формулы-1 сезона 2019:

Отметим, что Криштиану Роналду возглавляет рейтинг ТОП-20 спортсменов в Instagram. Португалец – самый популярный человек в истории социальных сетей.

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