Такого в Германии еще не было: Нико Ковач оформил "золотой дубль" как игрок и тренер

Тренер "Баварии" первым в Германии выиграл чемпионат и Кубок страны как футболист и главный тренер команды

Нико Ковач тренер Баварии

Мюнхенская "Бавария" выиграла Кубок Германии в сезоне-2018/19. В финальной игре команда разгромила "Лейпциг" со счетом 3:0. На счету "Баварии" также есть чемпионство Бундеслиги этого сезона. Мюнхенская команда опередила на два очка дортмундскую "Боруссию".

Таким образом, главный тренер баварцев Нико Ковач стал первым в Германии, кто смог оформить "золотой дубль" (выиграть чемпионат и Кубок) и в качестве наставника, и в качестве игрока.

Свои титул чемпиона и Кубок страны 47-летний специалист как игрок завоевал в 2003 году. Тогда он также выступал за мюнхенский клуб. На пост тренера "Баварии" Ковач пришел летом 2018 года. До этого немец возглавлял "Айнтрахт", а также основную и молодежную команды Хорватии.

"Как и ожидалось, "Лейпциг" оказался тяжелым соперником. Они провели очень хороший второй круг. Это было особенно заметно в первые 30 минут. Нойер дважды оставлял нас в игре. Однако в целом мы одержали заслуженную победу. "Бавария" сегодня определенно будет праздновать как следует. Сегодня мы сами вознаградили себя за нашу работу", - прокомментировал Ковач победу в Кубке Германии.

Напомним, в ЛЧ "Бавария" провалилась, вылетев в 1/8 финала:

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