Талантище "Аякса" близок к переезду в Англию и с собой он привезет красавицу-дочь легендарного голландца

По информации английских СМИ, нидерландский уникум "Аякса" Донни ван де Бек вот-вот окажется в "Манчестер Юнайтед". Английский гранд готов готов заплатить минимум 40 миллионов евро за талантливого полузащитника. А вместе с парнем на туманный Альбион вернется и его девушка – Эстель Бергкамп. Дочь того самого легендарного голландца Денниса Бергкампа, который был признан лучшим футболистом Нидерландов за последних 25 лет.

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Интересно, что на многообещающего мальчишку в свое время обратил внимание именно Бергкамп, когда тренировал его в в детской команде "Аякса". А затем на парня положила глаз и Эстель. Пара встречается с прошлого года и много путешествует вместе, когда выпадает свободное время. Девушка сопровождала Донни и на церемонию вручения "Золотого мяча-2019".

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Отметим, что 24-летняя Эстель родилась и выросла в Лондоне, где ее знаменитый отец собирал трофеи в футболке "Арсенала". Однако потом переехал с отцом в Амстердам и закончила там Университет прикладных наук Тио.

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