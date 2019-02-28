Теперь только по паспортам: "Шахтер" изменил правила покупки билетов на выездные матчи
"Горняки" намерены бороться против неуважительного отношения отдельных болельщиков к остальным зрителям
Донецкий "Шахтер" на официальном сайте проинформировал введении новых правил покупки билетов на выездные матчи чемпионата Украины. Они вступят в силу Начиная с выездной игры 20-го тура УПЛ "Черноморец" – "Шахтер" (2 марта, Одесса, стадион "Черноморец"). Напомним, что "Шахтер" обыграл "Александрию" в первом весеннем матче чемпионата Украины.
"ФК "Шахтер" всегда относился к безопасности и комфорту своих болельщиков как к одному из приоритетов деятельности. Клуб выступал и будет выступать противником любых проявлений расизма и ксенофобии, пропаганды тоталитарных идеологий и нетерпимости по любому из признаков.
Мы намерены бороться против неуважительного отношения отдельных болельщиков к остальным зрителям, пришедшим на матч поддержать команду и получить заряд положительных эмоций", – говорится в заявлении "горняков".
Согласно новым правилам, право приобрести билет на выездной матч имеет болельщик, прошедший полную регистрацию/идентификацию – он должен предъявить в кассе для приезжих болельщиков документ, удостоверяющий личность, где обязательно должно быть фото. Для несовершеннолетних необходимо иметь при себе свидетельство о рождении, с которого будет снята фотокопия.
После подтверждения кассиром успешности прохождения регистрации/идентификации болельщик имеет возможность приобрести один билет на матч для себя и только на свое имя. А при входе на стадион при необходимости болельщик обязан будет предъявить документ, удостоверяющий личность с фото. Подробнее о новых правилах на сайте "Шахтера".
Напомним, что сегодня "Шахтер" объявил о трансфере 19-летнего бразильца Тете. Генеральный директор клуба Сергей Палкин заявил: "Сумма отступных за новичка "Шахтера" – 150 миллионов евро".
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