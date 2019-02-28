Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,99
30,73
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Теперь только по паспортам: "Шахтер" изменил правила покупки билетов на выездные матчи

Сегодня, 19:01

"Горняки" намерены бороться против неуважительного отношения отдельных болельщиков к остальным зрителям

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Теперь только по паспортам: "Шахтер" изменил правила покупки билетов на выездные матчи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/813/9ac/5c78139acf729.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/813/9ac/5c78139acf729.png Футбол "Горняки" намерены бороться против неуважительного отношения отдельных болельщиков к остальным зрителям

Донецкий "Шахтер" на официальном сайте проинформировал введении новых правил покупки билетов на выездные матчи чемпионата Украины. Они вступят в силу Начиная с выездной игры 20-го тура УПЛ "Черноморец" – "Шахтер" (2 марта, Одесса, стадион "Черноморец"). Напомним, что "Шахтер" обыграл "Александрию" в первом весеннем матче чемпионата Украины.

"ФК "Шахтер" всегда относился к безопасности и комфорту своих болельщиков как к одному из приоритетов деятельности. Клуб выступал и будет выступать противником любых проявлений расизма и ксенофобии, пропаганды тоталитарных идеологий и нетерпимости по любому из признаков.

Мы намерены бороться против неуважительного отношения отдельных болельщиков к остальным зрителям, пришедшим на матч поддержать команду и получить заряд положительных эмоций", – говорится в заявлении "горняков".

Согласно новым правилам, право приобрести билет на выездной матч имеет болельщик, прошедший полную регистрацию/идентификацию – он должен предъявить в кассе для приезжих болельщиков документ, удостоверяющий личность, где обязательно должно быть фото. Для несовершеннолетних необходимо иметь при себе свидетельство о рождении, с которого будет снята фотокопия.

После подтверждения кассиром успешности прохождения регистрации/идентификации болельщик имеет возможность приобрести один билет на матч для себя и только на свое имя. А при входе на стадион при необходимости болельщик обязан будет предъявить документ, удостоверяющий личность с фото. Подробнее о новых правилах на сайте "Шахтера".

Напомним, что сегодня "Шахтер" объявил о трансфере 19-летнего бразильца Тете. Генеральный директор клуба Сергей Палкин заявил: "Сумма отступных за новичка "Шахтера" – 150 миллионов евро".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег болельщики, чемпионат Украины, Шахтер Донецк

Вы сейчас просматриваете новость " Теперь только по паспортам: "Шахтер" изменил правила покупки билетов на выездные матчи". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Впервые в истории в чемпионате Украины будет выступать исландский футболист

Сегодня, 17:42

Новичок "Черноморца" имеет опыт выступления за национальную сборную Исландии

Сергей Палкин: "Сумма отступных за новичка "Шахтера" – 150 миллионов евро"

Сегодня, 17:20

В донецком клубе верят, что бразильские новички в будущем станут лидерами команды

После разгрома от "Динамо" Вернидубу подпишут бразильца

Сегодня, 15:49

В луганскую "Зарю" переходит полузащитник "Флуминенсе" ценой в 400 тысяч евро. Контракт подписывают на два года

"Я похож на Пеле": "Шахтер" подписал контракт с бразильцем Тете

Сегодня, 15:10

Восходящая звезда бразильского футбола – на пять лет игрок "горняков". Видео финтов полузащитника

Юный форвард "Шахтера" забил шедевральный гол в стиле Ярмоленко

Сегодня, 13:13

Левой в "девятку": видео шикарного мяча 18-летнего "горняка" в ворота израильтян

"В Сан-Паулу есть учебно-тренировочный центр "Львов" – гендиректор

Сегодня, 10:05

Команда украинской Премьер-лиги воспитывает футболистов в Бразилии

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

Наташа Королева резко высказалась о скандале с MARUV

Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне

Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко

В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор

Путин заигрался: еще одна страна выступила против России

Кравчук назвал своего фаворита в президентской гонке

12 самых красивых пар шоу-бизнеса

Красная карточка: Янину Соколовскую выдворили из ток-шоу

Украинец построил дом, в котором свет и тепло бесплатные
Загрузка...

Промоутер: "Усик не будет драться с Поветкиным за копейки"

Сегодня, 10:14

Эдди Хирн рассказал о рисках россиянина: "Он завершит карьеру, если проиграет"

От "Динамо" требуют 9 миллионов за Ярмоленко

Вчера, 18:12

Черниговская СДЮШОР "Юность" хочет от киевского клуба свою долю за трансфер Ярмолы в Германию

Бывший соперник Усика назвал худшего чемпиона мира всех времен

26 февраля, 14:12

Тони Беллью считает худшим супертяжем Уайлдера, а лучшим – Джошуа

Сексуальная биатлонистка пожаловалась на свой мужской облик

26 февраля, 10:26

Доротея Вирер хотела бы быть стройнее и менее мускулистой

"Нарушил негласное правило". Почему Марлос не реализовал пенальти: видео

25 февраля, 22:23

Вратарь "Александрии" Панькив, потащивший удар "горняка" с "точки", повторил подвиги Коваля и Лунина

Зеленский задел украинцев за живое: народ ответил слуге народа

5 примет почему нельзя дарить полотенца

Впервые за столько лет. Камалия похвасталась сменой имиджа