Тьерри Анри отказался возглавить "Бордо"

Бывший нападающий сборной Франции, лондонского "Арсенала" и испанской "Барселоны" Тьерри Анри отказался возглавить французский футбольный клуб "Бордо". Об этом сообщил президент "Бордо" Стефан Мартен.

"Я подтверждаю, что мы завершили переговоры", – заявил Мартен.

Ранее главный тренер команды Густаво Пойет был отстранен от работы с командой после острых высказываний в адрес руководства клуба за продажу футболиста Гаэтана Лаборда в "Монпелье" без согласования с ним, пригрозив уйти в отставку.

Летом Анри оставил работу аналитиком на английском телеканале Sky Sports, чтобы сосредоточиться на тренерской карьере. Ранее сообщалось, что 41-летний Анри может возглавить сборную Египта. Также летом ходили слухи о возможном назначении француза в английскую "Астон Виллу". С 2016 года Анри работал помощником Роберто Мартинеса в сборной Бельгии, команда на ЧМ-2018 завоевала бронзовые медали.

В качестве игрока Анри выступал за такие команды, как "Монако", "Ювентус", "Арсенал", "Барселона", он становился чемпионом Франции (сезон-1996/97), Англии (2001/02, 2003/04), Испании (2008/09, 2009/10), обладателем Кубков этих стран и победителем Лиги чемпионов (2008/09). В составе сборной Франции он завоевывал золотые медали чемпионата мира (1998), чемпионата Европы (2000) и Кубка конфедераций (2003), за национальную команду Франции Анри сыграл 123 матча и забил 51 гол.