ТОП-10 футболистов, которые поздно стали профи: от бармена на чемпионате мира до автомеханика в Лиге чемпионов

На днях усилиями ДТЭК и "Шахтера" была открыта современная футбольная площадка в Зеленодольске Днепропетровской области, и дети в возрасте от 7 до 12 лет получили возможность бесплатно заниматься футболом в хороших условиях. Интересно, что в первый же день на занятия записались более 100 детей (а это почти 1% всего населения города!). Это – отличная возможность для старта в большой футбол. Как показывают истории парней, о которых мы расскажем ниже, начать заниматься и продолжать упорно идти к своей мечте никогда не поздно.

Самый распространенный способ стать футболистом такой: попасть в юношескую академию, усердно трудиться, а затем надеяться на попадание во вторую состав команды и, возможно, в основу. Но есть и другие примеры. Некоторые звезды не проходили этот путь и вообще начинали довольно поздно.

Дадо Пршо: автомеханик, который оформил покер в матче Лиги чемпионов

Хорватский футболист Дадо Пршо переехал во Францию в 1993 году, где его семья спасалась от войны на родине. Поигравший в Хорватии в юношеских командах и клубе "Пазинка" рослый 19-летний нападающий устроился в третьелиговый "Руан", но за два сезона он сыграл считанное количество матчей и забил всего один гол. Из клуба его выставили, а Пршо решил повесить бутсы на гвоздь и устроился работать автомехаником. По вечерам он выпивал в баре, на выходных бегал за местный любительский клуб "Сент-Рафаэль" и думал о возвращении на родину. Настоящим спасением стало для Пршо знакомство с девушкой Кэрол, на которой он женился через год. Дадо перестал пить, стал "звездой" своего любительского клуба и был замечен тренером "Монако". Тот предложил форварду переход с условием, что несколько сезонов нужно будет провести в аренде в "Аяччо". Пршо согласился, прошел этот путь, завоевал место в составе "Монако" и в день своего 29-летия забил четыре мяча в ворота "Депортиво" в Лиге чемпионов. Это был его момент славы, после которого исполнилась мечта футболиста – его пригласили в сборную Хорватии, за которую он отыграл 32 матча и забил 9 голов, включая мяч в финальной стадии Евро-2004 против приютившей его Франции.

Джей Демерит: бармен, сыгравший на чемпионате мира и ставший героем фильма

История этого американского футболиста впечатляет. В школе он играл в баскетбол и занимался бегом, а когда поступил в Иллинойский университет в Чикаго, то в возрасте 18 лет попал в футбольную команду этого учебного заведения и начал учиться играть в защите. Джей прогрессировал и даже попал в молодежную команду "Чикаго Файр", но на драфте после окончания университета его никто не выбрал. Демерит устроился на работу барменом, а в 24 года скопил 1800 долларов и уехал в Англию в надежде найти себе клуб на туманном Альбионе. Джей жил у друга, а когда деньги закончились – подрабатывал, где придется. Долгое время ни один клуб не хотел брать американца, когда наконец он приглянулся любительскому "Саутоллу" из девятого дивизиона в системе английского футбола. Там будущему игроку сборной платили 40 фунтов в неделю. Через год Демерит пошел на повышение – в клуб уже седьмой лиги "Нортвуд", а оттуда карьерный лифт отправил 25-летнего парня в "Уотфорд", с которым он подписал первый профессиональный контракт и за который отыграл шесть сезонов и почти 200 матчей. В 28 лет его позвали в сборную США, за которую он отыграл 25 поединков, включая четыре – на чемпионате мира 2010 года, все – в стартовом составе. Завершал карьеру Джей Демерит в родной лиге MLS.

В 2011 году про американского защитника вышел фильм "Взойди и блистай: История Джея ДеМерита". 223 тысяч долларов, необходимые для съемок, были собраны с помощью краудфандинга. Джей Демерит стал настоящим воплощением американской мечты, добившись признания с нуля.







Мирослав Клозе: каменщик, ставший лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

Родители Клозе были спортсменами (отец – футболист, мать – гандболистка), эмигрировали из Польши в Германию и хотели дать сыну рабочую профессию. В 20 лет он работал каменщиком, а в таком возрасте большинство футболистов уже раскрываются. Но наш герой в свободное от строительства время играл в любительском клубе пятого немецкого дивизиона. Когда его пригласили во вторую команду "Кайзерслаутерна" – он все равно продолжил работу каменщиком. Но успехи на поле позволили перейти вначале в первую команду, а затем были трансферы в "Вердер", "Бавариию" и "Лацио". Мирослав Клозе поздно начал играть на высоком уровне и не успел сыграть за молодежные сборные своей новой страны, но провел 137 игр за национальную сборную Германии и забил 71 гол. Он единственный футболист в истории, который завоевал четыре медали чемпионата мира ("серебро" в 2002, "бронза" в 2006 и 2010, "золото" в 2014), он лучший бомбардир в истории чемпионатов мира и в истории немецкой сборной.

Лука Тони: лучший "забивала" Италии в 38 лет

Нападающий, забивший Украине два гола в четвертьфинале чемпионата мира 2006 года, начинал свою карьеру в Серии С. Сам Лука признавался, что играл неважно и даже дрался с тренером, а затем получил травму колена и думал о завершении карьеры, которая толком так и не началась. Он сменил семь различных клубов, пока его не "прорвало" в "Палермо", где он за два сезона наколотил 50 голов и получил вызов в сборную Италии и стал чемпионом мира в 2006 году. Выйдя из мрака, он на протяжении нескольких сезонов бал одним из самых грозных форвардов Европы. В карьере Луки Тони было 15 различных команд, а лучшим бомбардиром Серии А он стал в последней – в "Вероне" в возрасте 38 лет.

Рики Ламберт: продавец свеклы сыграл первый матч в Премьер-лиге в 30 лет

Хотите – верьте, хотите – нет, но первый матч в английской Премьер-лиге Рики Ламберт провел в возрасте 30 лет! Это была игра против "МанСити" в сезоне 2012/13 в составе "Саутгемптона". Перед этим большую часть своей карьеры Рики провел в полупрофессиональных клубах и в низших дивизионах, а в какой-то период даже торговал свеклой. В 31 год он впервые получил вызов в сборную Англии и забил гол в дебютной встрече – так же, как и годом ранее в дебютной игре в Премьер-лиге. Интересно, вызов в сборную он получил в день рождения дочери, а свой гол в ворота сборной Шотландии в товарищеском матче оформил первым касанием по мячу – Рики вышел на замену вместо Уэйна Руни. Мечта осуществилась, когда в 2014 году Рики Ламбурт сыграл на чемпионате мира в Бразилии.

Хави Варас: дебютировал в элите в 27 лет и отбил пенальти Лео Месси

Голкипер Хави Варас перешел в "Севилью" в возрасте 23 лет, перед этим выступая только за любительские команды. Три сезона он провел в команде "В", когда перед самым 27-летием дебютировал в первой команде в матче высшего дивизиона чемпионата Испании. Лучшим моментом его карьеры стало пенальти от Лео Месси на последней минуте поединка на легендарном "Камп Ноу" в сезоне 2011/12. Хави отбил удар и сохранил своей команде ничью – 0:0. Сегодня 35-летний вратарь представляет "Гранаду" из дивизиона Сегунда.







Миливое Новакович: от любителя в Австрии до топ-бомбардира в Германии

Нападающий Миливое Новакович – второй в списке лучших бомбардиров в истории сборной Словении (32 нгола). При этом до вызова в сборную он никогда не играл в высшей лиге своей страны, а в "Олимпии" из Любляны его и вовсе назвали "бездарным" футболистом. Тогда в возрасте 20 лет он отправился в Австрию и устроился в любительскую команду. Он исправно клепал голы и в 25 лет впервые сыграл в высшем дивизионе Австрии, а затем перешел в немецкий "Кельн", где стал лучшим бомбардиром Второй Бундеслиги (16 голов), а затем и самым результативным в своей команде в чемпионате Германии. На чемпионате мира 2010 года Новакович отыграл все три матча своей команды от свистка до свистка, но забить гол не смог. В прошлом году Миливое впервые в своей карьере провел сезон в высшем дивизионе на родине и повесил бутсы на гвоздь.

Серхио Торрес: работник кирпичного завода сыграл на "Олд Траффорд"

Аргентинский полузащитник начинал на родине, параллельно работая на семейном кирпичном заводе. После нескольких лет он сказал: "Я не хочу делать это всю свою жизнь". Позже Серхио вспоминал: "Я страдал от холода, голода, спал под трибунами, но никогда не переставал мечтать". В 23 года он решился на переезд в Англию, имея 300 долларов в кармане, в надежде попасть в один из профессиональных клубов. Но сделать это не получилось, Торрес устроился работать в магазин и ездил на работу на велосипеде. Серхио все равно не сдавался, он попал в любительскую команду, прогрессировал шаг за шагом и в итоге отыграл более 200 матчей в Лиге 1 и Лиге 2 чемпионата Англии, хотя до высшего дивизиона так и не добрался. Вершиной карьеры стал выход в полуфинал Кубка Лиги и матч против "Манчестер Юнайтед" на легендарном стадионе "Олд Траффорд". В 2013 году в свет вышла его автобиография под названием "История Серхио Торреса: от кирпичного завода до Олд Траффорд". Ее и сегодня можно купить за 13 фунтов.

Иан Райт: игрок сборной Англии едва не стал штукатуром

Нападающий стал профессиональным футболистом относительно поздно – за три месяца до своего 22-летия Иан подписал свой первый контракт с зарплатой в 400 фунтов в месяц. До этого будущий игрок сборной Англии выступал в любительских командах и думал стать штукатуром, а также отсидел две недели в тюрьме за вождение без прав. Но судьба сложилась иначе. За пять сезонов в "Кристал Пэлас" он забил 89 голов и вывел команду в Премьер-лигу. Звездный час футболиста пришелся на 1991-1998 года, когда он блистал в составе лондонского "Арсенала" и отыграл 33 матча за национальную сборную Англии.

Уле Гуннар Сульшер: от военного до звезды "Манчестер Юнайтед"

Норвежский нападающий начинал как борец, совмещая тренировки в зале с игрой в любительской футбольной клубе. Год отслужил в норвежской армии, и в возрасте 21 года перешел в клуб "Мольде". Там футболист по прозвищу "Убийца с лицом младенца" забил 31 год в 38 матчах и был выкуплен "Манчестер Юнайтед" за 1,5 миллиона фунтов. За 11 лет в Манчестере выиграл шесть чемпионских титулов, побеждал в Лиге чемпионов, сыграл более 200 матчей в высшем английском дивизионе. Завершил карьеру из-за серьезной травмы ноги. Сейчас Сульшер – главный тренер норвежского клуба "Мольде", давшего ему путевку в большой футбол.

Давай, Играй!

Компания ДТЭК планирует в 2018 году направить на развитие детского любительского футбола в Украине 7,6 миллиона гривен. Благодаря совместному с "Шахтером" проекту "Давай, играй!", украинские дети получат больше возможностей для занятий футболом, а в будущем, возможно, будут представлять нашу страну знаменитых стадионах Европы. В 2018 году проект "Давай, играй!" продолжит работать в Курахово, Краматорске, Львове, Доброполье, Донецке, Макеевке, Северодонецке и Мариуполе. Совсем недавно стартовал в городе Зеленодольск (Днепропетровская обл.). И позже начнет работу еще в 8 новых городах, поселках и селах: пгт Добротвор, г. Червоноград (Львовская обл.), пгт Белозерское (Донецкая обл.), г. Счастье, пгт Петропавловка (Луганская обл.), г. Бурштын, с. Демьянов (Ивано-Франковская обл.), г. Ивано-Франковск.

Силами ДТЭК и ФК "Шахтер" будут созданы условия для проведения занятий с детьми на футбольных площадках в городах. Для юных футболистов организуют занятия и регулярные соревнования, для их тренеров-волонтеров – профессиональную подготовку, стажировку и мастер-классы с европейскими специалистами. Спортсменов обеспечат всем необходимым инвентарем и амуницией.