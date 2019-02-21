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"Тормози": футболист Александр Зинченко в Манчестере – на столе с теннисисткой Ольгой Янчук

Сегодня, 20:36

Украинскому полузащитнику "МанСити" приписывают роман с блондинкой, которая на год старше его

Александр Зинченко и Ольга Янчук
Александр Зинченко и Ольга Янчук.
"Тормози": футболист Александр Зинченко в Манчестере – на столе с теннисисткой Ольгой Янчук //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ef0/f70/5c6ef0f704808.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ef0/f70/5c6ef0f704808.jpg Футбол Украинскому полузащитнику "МанСити" приписывают роман с блондинкой, которая на год старше его

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко, накануне поучаствовавший в победе своей команды в ЛЧ над "Шальке", стал героем амурных слухов.

22-летнему полузащитнику приписывают роман с украинской теннисисткой Ольгой Янчук, которая на год старше его. Причем небезосновательно. Ольга, также находящаяся сейчас в Манчестере, сначала сделала многозначительный пост в соцсети: "Эта Life – в кайф!". А сейчас выложила свое совместное с Зинченко фото, на котором они запечатлены вместе, опирающимися на стол для пинг-понга. "Битва проиграна, но война еще не закончена", – подписала его теннисистка. А на призыв одного из своих подписчиков: "Тормози", Ольга ответила: "Сильнейшие не тормозят". Интересно, что не все подписчики Янчук узнали в ее партнере для настольного тенниса звезду футбола. "На вид этому мальчику 14 лет", – написал mammutone. 

Интересно, что за всю свою теннисную карьеру Ольга Янчук, согласно сайту WTA, заработала $136 361. Тогда как Зинченко, как сообщают британские СМИ, получает более 200 тысяч евро в месяц.

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Тег футбол, теннис, Ольга Янчук, Александр Зинченко

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