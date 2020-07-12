"Тоттенхэм" – "Арсенал": прогноз на матч Премьер-лиги

Вероятность результата поединка от аналитиков букмекерских контор и прогноз на игру от футбольного комментатора

Сегодня в чемпионате Англии состоится 200-е Дерби Северного Лондона – противостояние "Тоттенхэма" и "Арсенала" в рамках 32-го тура Премьер-лиги. Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени, а смотреть игру можно на канале Setanta Sports, который доступен на сервисе oll.tv.

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Прогноз на матч от букмекеров

Аналитики называют поединок равным. Котировки на победу и "Тоттенхэма", и "Арсенала" – по 2.70, коэффициент на ничью – 3.40. Т.е. вероятность результата матча такая: победа "Тоттенхэма" 36 процентов, ничья 28 процентов, победа "Арсенала" 36 процентов.

Также букмекеры дают равные котировки на "больше 2,5 голов" и "меньше 2,5 голов". Самый вероятный счет матча – ничья 1:1, коэффициент 6.70.

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Прогноз на матч от футбольного комментатора Кирилла Круторогова:

Дерби северного Лондона имеет особый статус, даже несмотря на то что эти команды фактически никогда не конкурировали между собой за чемпионство. Будущая встреча "шпор" и "канониров" будет юбилейной – двухсотой. В истории противостояний "Арсенал" побеждал 82 раза при 53 ничьих и 64 победах "Тоттенхэма".

В воскресенье встретятся еще и соседи по турнирной таблице – хозяева идут на десятом месте, а их гости располагаются двумя позициями выше. Для обеих команд такая дислокация – однозначное разочарование. После рестарта "канониры" проиграли дважды, но сейчас у них серия из четырех матчей без поражений. Их календарь не прост – в течение девяти дней им предстоит сыграть с "Тоттенхэмом", "Ливерпулем" и "МанСити". "Шпоры" после возобновления сезона чередуют бледные победы с откровенными неудачами. То есть стабильности команде Моуриньо по-прежнему остро не хватает. А у гостей есть кадровые проблемы – Озил, Мартинелли, Лено, Пабло Мари и Чемберс в лазарете.

Вряд ли ожидаем феерию, но точно рассчитываем на бескомпромиссную битву. Уверен, что обе забьют. Не исключаю, что все закончится ничьей.

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