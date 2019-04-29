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В финал Лиги чемпионов выйдут "Аякс" и "Барселона" – прогноз букмекеров

29 апреля, 15:31

Эксперты считают, что в полуфинале "Аякс" сможет пройти "Тоттенхэм", а "Барселона" обыграет "Ливерпуль"

"Барселона" выиграла чемпионат Испании и является фаворитом на победу в Лиге чемпионов
"Барселона" выиграла чемпионат Испании и является фаворитом на победу в Лиге чемпионов. Фото: Reuters

В финале Лиги чемпионов сыграют "Аякс" и "Барселона" – такой вывод можно сделать, посмотрев на котировки букмекеров на полуфинальные пары турнира. В 1/2 финала сыграют две английские команды, но ни одна из них не является фаворитом на проход в финал. В первых полуфинальных поединках во вторник сыграют "Тоттенхэм" и "Аякс", а в среду состоится матч "Барселона" – "Ливерпуль". Мы проведет онлайны этих поединков с фото и видео повторами голов.

В паре "Тоттенхэм" – "Аякс" аналитики букмекерских контор считают гостей небольшими фаворитами на выход в финал. Так, коэффициент на проход голландского клуба составляет 1.80, тогда как на успех англичан можно сделать ставку с коэффициентом 2.05.

В паре "Барселона" – "Ливерпуль" фаворит – каталонский клуб, который на днях досрочно гарантировал себе чемпионский титул в испанской Ла Лиге. Коэффициент на выход "Барселоны" в финал ЛЧ составляет 1.70, тогда как на "Ливерпуль" – 2.25.

Коэффициенты на исход первых матчей:

  • "Тоттенхэм" 2.55 – ничья 3.35 – "Аякс" 2.90
  • "Барселона" 1.87 – ничья 3.90 – "Ливерпуль" 4.20

Коэффициенты на исход ответных матчей:

  • "Аякс" 2.10 – ничья 3.60 – "Тоттенхэм" 3.35
  • "Ливерпуль" 2.60 – ничья 3.60 – "Барселона" 2.60

Котировки на победу в Лиге чемпионов:

  • "Барселона" – 2.60
  • "Ливерпуль" – 3.30
  • "Аякс" – 5.00
  • "Тоттенхэм" – 5.50

Напомним, что последний представитель Украины  – Александр Зинченко – вылетел из Лиги чемпионов в четвертьфинале. "Манчестер Сити" обыграл "Тоттенхэм" в невероятном по накалу поединке, но вылетел из турнира.

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Тег букмекеры, Лига чемпионов, Барселона, Ливерпуль, Тоттенхэм, Аякс Амстердам

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Сегодня|Спорт

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