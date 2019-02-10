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"Тоттенхэм" обыграл "Лестер" и повторил достижение 80-летней давности: обзор матча

Сегодня, 18:29

Лондонский клуб - самый бескомпромиссный в чемпионате Англии за последние 80 лет

"Тоттенхэм" обыграл "Лестер" и повторил достижение 80-летней давности: обзор матча Футбол Лондонский клуб - самый бескомпромиссный в чемпионате Англии за последние 80 лет

Лондонский "Тоттенхэм" обыграл "Лестер" (3:1) в матче 26-го тура чемпионата Англии. Счет в матче открыл Давинсон Санчес. Во втором тайме "Лестер" получил шанс сравнять счет, но только вышедший на замену Джейми Варди с первого касания не сумел реализовать пенальти. Позже Варди забил с игры, но этого оказалось мало, так как у "шпор" отличились еще Кристиан Эриксен и Сон Хын-Мин.

"Тоттенхэм" – "Лестер" – 3:1
Голы: Санчес (33), Эриксен (63), Сон Хын-Мин (90+1) – Варди (76)

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Роуз (Уолкер-Питерс, 88), Санчес, Вертонген, Скипп (Алдервейрелд, 71), Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Сон Хын-Мин, Льоренте (Ваньяма, 80)

"Лестер": Шмейхель, Магуайр, Чилвелл, Рикардиту, Эванс, Грэй (Варди, 59), Мэддисон, Ндиди, Барнс (Оказаки, 88), Тилеманс, Геззаль (Ихеаначо, 72)

Предупреждены: Сон Хын-Мин (16), Роуз (20), Вертонген (28), Тилеманс (85)

После этого матча серия Серия лондонского клуба без ничьих достигла уже 30 матчей с учетом четырех игр предыдущего сезона. Это самая длинная серия за последние 80 лет. В 1928-29 годах "Портсмут" не играл вничью на протяжении 38 матчей.

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Тег видео, футбол, чемпионат Англии, Тоттенхэм, Лестер

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