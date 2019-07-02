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"Тоттенхэм" совершил первый трансфер за 517 дней и сразу отдал игрока в аренду

2 июля, 13:06

18-летний Джек Кларк следующий сезон проведет в "Лидсе"

Новичок "Тоттенхэма" Джек Кларк
Новичок "Тоттенхэма" Джек Кларк. Фото: Twitter

Лондонский "Тоттенхэм" объявил о подписании контракта с полузащитником Джеком Кларком, купленным у "Лидса". Контракт 18-летнего футболиста с лондонским клубом рассчитан до 2023 года. Ближайший сезон он проведет в "Лидсе" на правах аренды.

В прошлом сезоне Кларк был признан лучшим молодым игроком "Лидса", воспитанником которого он является. За основную команду Джек сыграл 25 матчей, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

Кларк стал первым трансфером "Тоттенхэма" за 517 дней. Предыдущим приобретением "шпор" был Лукас Моура, купленный у "Пари Сен-Жермен" в январе 2018 года.

По информации СМИ, сумма трансфера Кларка составляет порядка 10 млн фунтов и может быть увеличена за счет бонусов.

Напомним, что "Тоттенхэм" дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил "Ливерпулю" – 0:2:

Ранее мы писали, что бразильский форвард Неймар устроит бойкот в "ПСЖ", чтобы клуб быстрее согласился продать его в "Барселону". Cкандальный нападающий угрожает клубу не явиться на первый сбор в новом сезоне, в котором парижане отправятся в предсезонный тур по Китаю.

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Тег Тоттенхэм, трансфер

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sport24.ru

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