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Неймар устроит бойкот в "ПСЖ" ради скорейшего перехода в "Барселону"

1 июля, 22:36

Бразильским футболист грозит не явиться к старту подготовки к новому сезону

Неймар
Неймар. Фото: AFP

Бразильский нападающий Неймар устроит бойкот в "Пари-Сен-Жермен", чтобы клуб быстрее согласился продать его в "Барселону". Как сообщает Sport.es, скандальный нападающий угрожает клубу не явиться на первый сбор в новом сезоне, в котором парижане отправятся в предсезонный тур по Китаю. Отмечается. Что в руководстве таким поведением бразильца не удивлены.

Добавим, что возвращение Неймара в "Барселону" больно ударит по его соотечественнику. 22-летний нападающий покинет клуб, так как не имеет паспорта гражданина ЕС.

Ранее сообщалось, что бразилец уже согласовал контракт с "Барселоной" и объявит о своем желании вернуться в каталонский клуб после завершения Кубка Америки. 

Как известно, параллельно с устройством своей футбольной судьбы Неймар в эти отбивается от обвинений в изнасиловании, предъявленных вингеру по заявлению бразильской модели Нажилы Триндади. Правда, этот суд уже превращается в цирк - обвиняющая Неймара девушка потеряла телефон с уликами. Сам форвард ранее пошел в контратаку, подав встречный иск о клевете.

Неймар входит в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов мира


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Тег Барселона, чемпионат Франции, чемпионат Испании, псж, Неймар

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Сегодня|Спорт

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