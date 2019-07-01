Неймар устроит бойкот в "ПСЖ" ради скорейшего перехода в "Барселону"
Бразильским футболист грозит не явиться к старту подготовки к новому сезону
Бразильский нападающий Неймар устроит бойкот в "Пари-Сен-Жермен", чтобы клуб быстрее согласился продать его в "Барселону". Как сообщает Sport.es, скандальный нападающий угрожает клубу не явиться на первый сбор в новом сезоне, в котором парижане отправятся в предсезонный тур по Китаю. Отмечается. Что в руководстве таким поведением бразильца не удивлены.
Добавим, что возвращение Неймара в "Барселону" больно ударит по его соотечественнику. 22-летний нападающий покинет клуб, так как не имеет паспорта гражданина ЕС.
Ранее сообщалось, что бразилец уже согласовал контракт с "Барселоной" и объявит о своем желании вернуться в каталонский клуб после завершения Кубка Америки.
Как известно, параллельно с устройством своей футбольной судьбы Неймар в эти отбивается от обвинений в изнасиловании, предъявленных вингеру по заявлению бразильской модели Нажилы Триндади. Правда, этот суд уже превращается в цирк - обвиняющая Неймара девушка потеряла телефон с уликами. Сам форвард ранее пошел в контратаку, подав встречный иск о клевете.
Неймар входит в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов мира
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