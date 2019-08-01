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"Тоттенхэм" в серии пенальти обыграл "Баварию" в финале международного турнира

Сегодня, 10:43

Лондонский клуб пополнил свою коллекцию новым трофеем

"Тоттенхэм" в серии пенальти обыграл "Баварию" в финале международного турнира Футбол Лондонский клуб пополнил свою коллекцию новым трофеем

Лондонский "Тоттенхэм" стал победителем международного товарищеского турнира Audi Cup в Германии. В финале турнира "шпоры" в серии пенальти обыграли мюнхенскую "Баварию". Основное время матча завершилось ничьей 2:2, а в после матчевой лотерее удача улыбнулась британцам. Кстати, недавно игрок "Арсенала" Месут Озил потроллил фанатов "Тоттенхэма", сравнивших футболиста с пустым местом. Немец ответил, что это пустое место – это трофеи "Тоттенхэма". 

Третье место на турнире занял мадридский Реал, обыгравший в утешительном финале турецкий "Фенербахче" со счетом 5:3. Во втором тайме на поле в составе мадридцев вышел наш Андрей Лунин и пропустил один мяч.

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"Тоттенхэм" – "Бавария" – 2:2 (6:5 пен)
Голы: Ламела (19), Эриксен (57) – Арп (61), Дэвис (82)

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"Тоттенхэм": Льорис (Гассанига, 46), Уокер-Питерс (Фойт, 46; Марш, 80), Санчес (Алдервейрелд, 46), Вертонген (Танганга, 46), Роуз (Уайи, 46), Уинкс (Скипп, 46), Сиссоко (Георгиу, 84), Алли (Кейн, 46), Ламела (Эриксен, 46), Нкуду (Сон Хын Мин, 46), Лукас (Роулс, 75).

"Бавария": Нойер (Ульрайх, 46), Зюле (Зилла, 46; Коман, 76; Михальевич, 77), Павар, Келль (Мюллер, 79), Толиссо (Саншеш, 61), Вилль (Боатенг, 46), Йоханссон (Алаба, 60), Дэвис, Сингх, Нолленбергер (Тиаго, 62), Арп (Левандовски, 75).

Напомним, что "Тоттенхэм" проиграл финал Лиги чемпионов "Ливерпулю" со счетом 0:2. Мерсисайдцы в шестой раз в истории завоевали самый престижный трофей в Европе.

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товарищеский матч видео голов Бавария Тоттенхэм

Источник: Сегодня|Спорт

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