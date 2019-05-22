Трансляция концерта в честь чемпионства "Шахтера": прямое видео из Харькова

Концерт с участием Гайтаны, Maruv и Оли Поляковой – прямая трансляция из Харькова

Трансляция концерта после матча "Шахтер" - "Динамо".

После матча "Шахтер" – "Динамо" в 30 туре чемпионата Украины по футболу в Харькове на стадионе "Металлист" состоится праздничный концерт в честь чемпионства "горняков". В этом сезоне "Шахтер" завоевал Кубок Украины и досрочно гарантировал себе титул чемпионов Премьер-лиги. Присоединяйтесь к прямой трансляции церемонии награждения команды в качестве чемпиона Украины и концерта с участием Гайтаны, Maruv и Оли Поляковой!

Трансляция концерта после матча "Шахтер" – "Динамо":

Как мы писали, обыграв в воскресенье в Запорожье "Зарю" со счетом 1:0, "горняки" не только за три тура до финиша стали чемпионами Украины, но и установили историческое для нашего футбола достижение. "Шахтер" вышел на первое место по количеству трофеев, завоеванных за время независимости страны, обойдя по этому показателю киевское "Динамо". Счет стал 34:33 в пользу дончан.

Также сообщалось, что после золотой победы над "Зарей" раздевалка "горняков" утопала в шампанском и криках "Кампеоне!". Появилось видео, как подопечные Паулу Фонсеки вместе с самим наставником отмечали чемпионство. Диджеем этого процесса выступил капитан команды Тайсон, помывший себе волосы шампанским и искупавший в нем одноклубников.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Трансляция концерта в честь чемпионства "Шахтера": прямое видео из Харькова". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"