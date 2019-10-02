Тренер "Александрии" – о матче Лиги Европы: "Перед матчами чемпионата Украины волнуюсь больше"

Владимир Шаран / Фото: AFP

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Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран на пресс-конференции рассказал, как его команда готовится к матчу второго тура группового этапа Лиги Европы против бельгийского Гента, который пройдет во Львове. Ранее мы опубликовали пресс-конференцию главного тренера "Динамо" Алексея Михайличенко.

Все прекрасно видят, что у нас прекрасное настроение, прекрасная погода и естественно очень красивый город Львов, в котором мы давно уже не были. Парни тренируются с вдохновением, желанием и, надеюсь, покажут завтра одну из лучших своих игр. Мы очень тщательно готовились к этому матчу и в первую очередь настраивали психологическое состояние, чтобы не было волнения, которое было немного в Германии в первом туре. Надеемся, что завтра покажет достойную игру.

Шаран признался, что перед матчами чемпионата Украины волнуется больше и надеется, что завтра оно не передастся его подопечным.

"Буду откровенным, у меня больше волнения, когда мы проводим поединки чемпионата Украины. Там в первую очередь ставится результат, и мы это прекрасно понимаем, поэтому так получается, что лично у меня всегда присутствует волнение. Пусть у меня будет волнение, главное, чтобы его не было у наших парней завтра. Главное, чтобы мы восстановились после домашнего матча со "Львовом". Видя физическое состояние игроков, надеюсь все будет хорошо. Несмотря на то, что у нас есть проблемы с травмированными – это Это Шендрик и Протасов, которые не смогут принять участие в завтрашнем матче. А так все остальные хотят показать себя в домашнем матче с наилучшей стороны. Тем более, что завтра во Львов прибудет много болельщиков из Александрии. Я знаю, что и из Львовской, и Ивано-Франковской области мои друзья приедут."

Против "Александрии" сыграет основной нападающий сборной Украины Роман Яремчук. В свое время он полгода выступал в "Александрии" под руководством Шарана.

"Не могу сказать, что Роман мой воспитанник, так как он пробыл в "Александрии" всего полгода в аренде из "Динамо". Но действительно он заслуживает только похвалы, потому что он очень сильно прибавил в игре. И физическое состояние улучшил, стал более крепким. Скажу откровенно, мы пересмотрели пять матчей "Гента", с Романом и без него – это две разные команды. Могу сказать не только за Романа, но и за Игоря Пластуна, которые, кстати, тоже играл во львовских "Карпатах", с ним в защите – совсем другая команда. Понимаю, что у них тоже завтра будет вдохновение сыграть на хорошем стадионе, можно сказать домашнем, потому что Роман тут забил свой первой мяч в составе сборной Украины. Но я надеюсь на Юрия Панькива, на защитников, что они не позволят это сделать.

Также наставник Александрии охарактеризовал будущего соперника своей команды и назвал их сильные стороны.

"Гент"- мощная команда с габаритными игроками. Имею ввиду два центральных защитника под 1,90 м ростом. То же могу сказать и про двух нападающих. Несмотря на это они играют в комбинационный футбол, мне импонирует эта схема, много меняют позиции, много контроля мяча, хорошо включаются, несмотря на свой возраст, крайние защитники. Команда очень мощная при стандартных положения.

Напоследок Шаран поделился ожиданиями от матча на "Арене Львов" и выразил надежду, что местные болельщики поддержат александрийцев.

"Хотелось бы увидеть такую же поддержку, как была в предыдущих этапах в Александрии. Вспоминаю, как мы выходили на маленький стадион "Ника", была такая атмосфера, что хотелось самому играть. Мы понимаем, что завтра будет заполнена половина стадиона. Я надеюсь, что будет тысяч 10. Думаю, для такого стадиона, для такой игры – этого будет достаточно. Надеемся на хорошую поддержку, которая добавит сил нашим парням."

Вместе с Шараном на пресс-конференцию пришел вратарь команды Юрий Панькив. Он рассказал, как команда настраивается на ответственный поединок.

"Парни настроены по-боевому. Соглашусь с Владимиром Богдановичем, что в Германии где-то было немного волнения. Надеюсь, оно осталось там и завтра, единственное, что можем пообщаться, будет 100-процентная самоотдача. Такой город как Львов заслуживает красивого футбола. Надеемся на завтрашнюю поддержку львовян, знаю, что и наших болельщиков будет много. Надеемся, что все будет хорошо", – сказал Панькив.

Смотрите, как "Александрия" стартовала в групповом этапе Лиги Европы:

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