Михайличенко: "Лугано" в чемпионате и Лиге Европы – разные команды"

Алексей Михайличенко / Фото: AFP

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко ответил на вопросы журналистов накануне матча второго тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского "Лугано". Поединок состоится завтра на стадионе "Кибун Парк", начало – в 22:00. Ранее мы писали, что "Динамо" перед матчем Лиги Европы со швейцарцами улетело в Германию.

- То, что Попов и Цитаишвили прилетели с "Динамо" на этот матч, означает, что у них есть шансы выйти завтра на поле?

- Это означает, что они находятся в основной обойме команды. А кто выйдет на поле, будет определяться завтра. Но в том, что это игроки основного состава, в этом, думаю, никто не сомневается.

- Хватит ли у ваших футболистов сил выдержать нынешний игровой темп до октябрьской паузы, связанной с матчами сборных?

- Если отталкиваться от того, что я вижу в тренировочном процессе, то, думаю, да. Но, конечно, тот же матч с "Мариуполем" был тяжелым и в плане дороги, и в плане всего стального. Но физически ребята выглядят довольно хорошо. Думаю, они должны выдержать. Но, конечно, тут нужно проявлять характер.

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- На ваш взгляд, за счет чего швейцарский футбол в последнее время прогрессирует?

- За счет того, что у Швейцарии довольно хороший чемпионат. Есть лидеры, есть добротные середнячки. Все всегда в первую очередь зависит от чемпионата. Поэтому как для такой маленькой страны как Швейцария ее представители часто попадают в основную сетку еврокубков и выглядят там довольно хорошо.

Кроме того, "Лугано", которое играет в еврокубках, нельзя сравнивать с тем "Лугано, которое играет в чемпионате Швейцарии. В еврокубках всегда совсем другая мотивация. Для некоторых игроков это вообще суперматчи. Так что все то, что видишь в чемпионате Швейцарии в исполнении "Лугано", нужно умножать в несколько раз.

- На чем акцентировали внимание ваших подопечных во время подготовки к завтрашнему матчу? Каковы сильные и слабые стороны соперника?

- Акцентировали внимание как раз на сильных и слабых сторонах соперника. Если сможем этим воспользоваться, вы это все увидите завтра.

- Нынешний главный "Лугано" возглавил команду ровно год назад. Это для вас что-то значит?

- Он же меня не пригласил на банкет, так что мне это совершенно не интересно. (Смех в зале).

Напомним, накануне прозвучало признание Игоря Суркиса: "Команда не воспринимала футбол Михайличенко".

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