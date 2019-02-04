Тренер "Айнтрахта" Ади Хюттер: "Шахтер" штудируем детально"

Наставник франкфуртцев прокомментировал игру с "Боруссией" и отвесил комплимент "горнякам"

Ади Хюттер в матче с "Боруссией". Фото: AFP

Тренер "Айнтрахта" Ади Хюттер: "Шахтер" штудируем детально" Алексей Исаенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/801/ec3/5c5801ec322b5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/801/ec3/5c5801ec322b5.jpg 2019-02-04T11:12:00+02:00 Футбол Наставник франкфуртцев прокомментировал игру с "Боруссией" и отвесил комплимент "горнякам"

В 20 туре чемпионата Германии соперник "Шахтера" по ЛЕ "Айнтрахт" сыграл вничью с лидером Бундеслиги "Боруссией" Д. Послематчевая пресс-конференция тренеров "Боруссии" и "Айнтрахта" была скоротечна. Короткий комментарий Люсьена Фавра и Ади Хюттера, пяток вопросов. Почувствовав, что информационный голод многочисленных журналистов не утолен, пресс-офицер франкфуртцев Марк Хинделанг по окончании протокольного мероприятия привел наставника "Айнтрахта" в специально огороженный закуток микс-зоны. Там Ади Хюттер долго и терпеливо отвечал на вопросы коллег. "Сегодня" также воспользовалась возможностью поговорить с австрийским специалистом.



— Герр Хюттер, до матча "Айнтрахт" — "Шахтер" осталось менее двух недель. Вы хорошо изучили соперника?

— Уверяю вас, дончан мы штудируем детально и знаем о нем очень много. Если кратко: у "Шахтера" — очень хорошая команда.



— У вас была возможность посмотреть "Шахтер" на тренировочных сборах?

— Наблюдали ли мы за тренировками "горняков" в Турции? А вот этого я вам не скажу.



— Можно ли говорить о том, что "Айнтрахт" и "Шахтер" чем-то похожи? Обе команды прекрасно играют в атаке, но при этом испытывают определенные проблемы в обороне.

— В этом тезисе что-то есть, но, честно говоря, не стал бы проводить параллели.



— Новичок команды Мартин Хинтерэггер сразу занял место на фланге обороны и освоился быстро, как будто играл тут всю жизнь. Вы его пригласили с прицелом на матчи Лиги Европы?

— Да, нам было необходимо усилить защиту. Мартин — опытный футболист и наверняка поможет нам. Вчера он впервые тренировался с нами, сегодня отыграл матч. Будет ли он играть против "Шахтера"? Об этом вы узнаете очень скоро — 14 февраля.



— "Айнтрахт" достойно сыграл против лидера чемпионата, но во втором тайме немножко сник...

— Дортмунд — очень сильный соперник и в какой-то мере показал нам границы наших возможностей. Сыграть лучше мы не смогли, но и ничья с "Боруссией" — хороший результат. В ближайшее время нам предстоят тяжелые матчи в Бундеслиге, пока мы сконцентрированы на них. Будем прибавлять от игры к игре. Но и Лига Европы для нас очень важна, и к встречам с "Шахтером" мы подойдем во всеоружии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Тренер "Айнтрахта" Ади Хюттер: "Шахтер" штудируем детально"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Алексей Исаенко Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...