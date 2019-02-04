Тренер "Айнтрахта" Ади Хюттер: "Шахтер" штудируем детально"
Наставник франкфуртцев прокомментировал игру с "Боруссией" и отвесил комплимент "горнякам"
В 20 туре чемпионата Германии соперник "Шахтера" по ЛЕ "Айнтрахт" сыграл вничью с лидером Бундеслиги "Боруссией" Д. Послематчевая пресс-конференция тренеров "Боруссии" и "Айнтрахта" была скоротечна. Короткий комментарий Люсьена Фавра и Ади Хюттера, пяток вопросов. Почувствовав, что информационный голод многочисленных журналистов не утолен, пресс-офицер франкфуртцев Марк Хинделанг по окончании протокольного мероприятия привел наставника "Айнтрахта" в специально огороженный закуток микс-зоны. Там Ади Хюттер долго и терпеливо отвечал на вопросы коллег. "Сегодня" также воспользовалась возможностью поговорить с австрийским специалистом.
— Герр Хюттер, до матча "Айнтрахт" — "Шахтер" осталось менее двух недель. Вы хорошо изучили соперника?
— Уверяю вас, дончан мы штудируем детально и знаем о нем очень много. Если кратко: у "Шахтера" — очень хорошая команда.
— У вас была возможность посмотреть "Шахтер" на тренировочных сборах?
— Наблюдали ли мы за тренировками "горняков" в Турции? А вот этого я вам не скажу.
— Можно ли говорить о том, что "Айнтрахт" и "Шахтер" чем-то похожи? Обе команды прекрасно играют в атаке, но при этом испытывают определенные проблемы в обороне.
— В этом тезисе что-то есть, но, честно говоря, не стал бы проводить параллели.
— Новичок команды Мартин Хинтерэггер сразу занял место на фланге обороны и освоился быстро, как будто играл тут всю жизнь. Вы его пригласили с прицелом на матчи Лиги Европы?
— Да, нам было необходимо усилить защиту. Мартин — опытный футболист и наверняка поможет нам. Вчера он впервые тренировался с нами, сегодня отыграл матч. Будет ли он играть против "Шахтера"? Об этом вы узнаете очень скоро — 14 февраля.
— "Айнтрахт" достойно сыграл против лидера чемпионата, но во втором тайме немножко сник...
— Дортмунд — очень сильный соперник и в какой-то мере показал нам границы наших возможностей. Сыграть лучше мы не смогли, но и ничья с "Боруссией" — хороший результат. В ближайшее время нам предстоят тяжелые матчи в Бундеслиге, пока мы сконцентрированы на них. Будем прибавлять от игры к игре. Но и Лига Европы для нас очень важна, и к встречам с "Шахтером" мы подойдем во всеоружии.
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