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Тренер "Айнтрахта" – о матче с "Шахтером" и футбольной атмосфере в Харькове

Сегодня, 09:44

Ади Хюттер доволен выездной ничьей и говорит, что верхний слой газона в Харькове был замерзшим

Тренер "Айнтрахта" Ади Хюттер
Тренер "Айнтрахта" Ади Хюттер. Фото: AFP
Тренер "Айнтрахта" – о матче с "Шахтером" и футбольной атмосфере в Харькове //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/66c/d82/5c666cd8233e9.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/66c/d82/5c666cd8233e9.png Футбол Ади Хюттер доволен выездной ничьей и говорит, что верхний слой газона в Харькове был замерзшим

В четверг "Шахтер" в меньшинстве сыграл вничью с "Айнтрахтом" в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы. К 10-й минуте команды обменялись голами, а на 11-й "горняки" остались вдесятером после удаления Тараса Степаненко, получившего вторую желтую карточку. Несмотря на то, что украинский клуб проводил первый официальный матч в 2019 году, а в Германии сезон в разгаре, "горнякам" удалось добиться ничьей – 2:2. Результат прокомментировал наставник "Айнтрахта" Ади Хюттер.

– У нас достаточно хороший задел перед ответным поединком. Получили его в том числе благодаря тому, что имели возможность 80 минут играть в большинстве. Результатом в принципе доволен, но мы не использовали много шансов. И второй гол в наши ворота был совершенно необязательным. В итоге все будет решаться в ответной встрече.

– Вы говорили, что приехали добиться хорошего задела. В итоге это удалось?
– Я считаю, что выездная ничья с "Шахтером", который играет на топ-уровне и всегда опасен, – положительный результат. Матч был очень динамичным. Мы дважды забили на выезде, что ценно. Надеюсь, при поддержке своих болельщиков во Франкфурте мы добьемся цели.

– Почему заменили Роде в перерыве?
– Он мог остаться на поле, но я видел, что он устает и его мышцы не выдержат темпа.

– Пять лет назад в первом матче с "Порту" был такой же счет, а ответный завершился вничью 3:3. Видите ли в этом плохой знак?
– Не стал бы преувеличивать и искать здесь некий подтекст. На счет 2:2 можно смотреть с разных сторон: он и удобен для нас, и в то же время может быть опасен. Но я в этом вопросе спокоен.

– Вы так и не выпустили Алле. Почему?
– Потому что посчитал риск такой замены слишком высоким. Выпускать при низкой температуре игрока, у которого и так были определенные сложности, довольно опасно – он мог травмироваться. Отказался от такого варианта.

– Вы использовали "магический треугольник" Гачинович – Ребич – Йович. Как оцените их?
– Я задействую всех игроков. У нас была динамика. Ребята показали в атаке и в центре практически все, чего я от них хотел.

– Как вам атмосфера на стадионе и поле?
– Мне сложно оценить атмосферу. Ее во многом создавали и наши болельщики, за что мы им очень благодарны. В целом я могу о чем-то сказать и основываясь на матчах с "Шахтером" во Львове и с "Динамо" в Киеве. Футбольное сообщество в Украине достаточно активно и дает определенный энтузиазм. В ответном поединке у нас будет своя атмосфера, и мы ей с удовольствием поделимся. Насчет газона: верхний его слой был немного замерзшим, поэтому игра не всегда давалась легко.

– Согласны ли вы с судейскими решениями: пенальти в ваши ворота и удаление футболиста "Шахтера" за два фола? Повлияли ли они на ваш первоначальный план?
– Мы все видели эти два фола. Игрок должен понимать ситуацию: если у него есть желтая карточка, он обязан быть осторожен и не идти в такой грубый отбор, поскольку риск повторного предупреждения очень высок. Мне кажется, это очевидно.

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Тег тренер, Лига Европы, Шахтер Донецк, Айнтрахт

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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