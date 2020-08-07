Тренер "Базеля" Марсель Коллер: "Шахтер" – явный фаворит. Но у нас тоже есть бразильцы"

В четвертьфинале Лиги Европы "Шахтер" сыграет с "Базелем" 11 августа в Гельзенкирхене. На следующий день после ответной игры с "Айнтрахтом" ("Базель" победил 1:0) и выхода в 1/4 финала, нам удалось поговорить с наставником швейцарской команды.

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Уже давно, точнее – весной 2008 года, вашему автору довелось пообщаться с Маселем Коллером. Решил напомнить – с этого и начался наш сегодняшний разговор.

- Герр Коллер, помните, когда вы работали в Бундеслиге, ваш "Бохум" арендовал у "Шахтера" нападающего Алексея Белика?

- Что-то припоминаю.

- Тогда вам корреспондент из Украины названивал, все интересовался, когда же Белик наконец-то выйдет на поле. Это был я.

- Ах, сколько лет прошло! Как дела у Алексея?

- Сейчас он – телевизионный эксперт, и в ближайшие дни, благо, повод имеется, Белику наверняка не раз придется отвечать на вопрос, кто такой Марсель Коллер. Да, примите поздравления с выходом "Базеля" в четвертьфинал Лиги Европы!

- Большое спасибо!

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- Вы смотрели позавчера трансляцию из Киева? "Шахтер" – хорошая команда, не правда ли?

- Да, я видел эту игру. "Шахтер" – не просто хорошая, это очень сильная команда. У "Вольфсбурга" не было ни единого шанса! И в нашей паре "Шахтер" – явный фаворит.

- Не шутите?

- Ну что вы! "Шахтер" – постоянный участник Лиги чемпионов, и каждый год выдает там яркие матчи. У нашего соперника очень большой еврокубковый опыт. Хотелось бы подчеркнуть индивидуальные качества игроков, технику. Всех по именам не знаю, но несколько исполнителей – на слуху. Тайсон, наверное, уже целую вечность играет в Украине, лет десять, да?

- И Тайсон, и остальные донецкие "кудесники мяча" сейчас в очень хорошей форме. У "Базеля" найдутся контраргументы?

- А у нас в составе тоже есть два бразильца (смеется)! А если серьезно – надеюсь, нам удастся обезвредить украинских латиноамериканцев. Но, в любом случае, придется нелегко.

- Что скажете о шансах, кто выйдет в полуфинал?

- Несмотря на всю силу "Шахтера", шансы имеются и у "Базеля". Это – футбол. Мяч – круглый, поле – зеленое, вы же знаете. В конце-концов, есть послематчевые пенальти... Сегодня приступим к детальному изучению игры "Шахтера", мы хорошо подготовимся к поединку!

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Марсель Коллер – опытный тренер. Почти пять лет работы в немецкой Бундеслиге. Шесть лет – рулевой австрийской сборной.

Марсель Коллер / Фото: Reuters

- Ваш первый матч на посту тренера сборной Австрии проходил на "Львов-Арене"...

- Да, в конце 2011-го. Незабываемые впечатления! Украинская сборная была тогда очень сильна, готовилась в домашнему Евро. Еще играл Андрей Шевченко. При счете один – один победный гол хозяева нам забили на 92-й минуте.

- Вы, наверное, не в курсе, во Львове – особенная публика, там сборная Украины не раз побеждала, забивая на последних минутах.

- А сборная Австрии в то время слишком часто на последних минутах пропускала. Но ничего, вскоре нам удалось взять реванш.

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- Да, в июне 2012-го, в Инсбруке. Я был на этой игре. Австрия вырвала победу – 3:2, перед самым финальным свистком...

За плечами Марселя Коллера – блестящая карьера футболиста. Почти четыре сотни матчей в чемпионате, и все – в составе "Грассхопперса"! 58 выступлений за национальную сборную Швейцарии. Десятки еврокубковых встреч.

- Герр Коллер, помните в 1982-м, в первом раунде Кубка чемпионов "Грассхопперс" пересекся с киевским "Динамо"?

- О да, это была блестящая команда! Чемпион СССР тогда нас просто растерзал ("Динамо" победило 1:0 на выезде и 3:0 дома – на переполненном стотысячнике – прим. А.И.). Этот состав стал несколько лет спустя обладателем Кубка Кубков – ведь так?

- "Динамо" выигрывало Кубок Кубков не только в 1986-м, но и в 1975-м – тот финал проходил в Базеле. Вы случайно не были на стадионе?

- Нет, тогда мне было только 15. Мы жили в предместье Цюриха, и хотя Базель находится не так далеко – сам на матчи я еще не ездил.

- Еврокубковый жребий не раз отправлял вас на просторы бывшего СССР – в Киев, в Минск, в Москву...

- Да, пришлось попутешествовать. Как-то провел в Москве почти неделю (в апреле – мае 1985-го – прим. А.И.), правда, в связи с матчами сборных. Сыграл за молодежку, и меня подключили к составу главной команды Швейцарии – пришлось задержаться. Врезались в память Красная площадь, Первомайская демонстрация. Все еще было таким коммунистическим-коммунистическим. Советская таможня трясла нас безбожно, было непросто...

- Не могу не спросить вас еще об одном еврокубковом противостоянии. Уже на закате вашей карьеры игрока, в том же Кубке Кубков, "Грассхопперс" встретился с "Черноморцем"...

- Да, отлично помню те встречи. Дома мы легко разобрались с "Черноморцем", выиграли 3:0, я забил один гол. А потом был выезд в Одессу. Чудесный город! Оперный театр, Приморский бульвар, Потемкинская лестница! И уютный стадион на берегу Черного моря. Кода мы вышли на предматчевую разминку, трибуны были практически пусты – для нас это было очень непривычно. Но стоило команде уйти на десять минут в раздевалку, возвращаемся – а трибуны уже черные, море болельщиков. Каждое действие "Грассхопперса" сопровождалось оглушительным свистом. Мы быстро пропустили гол, но в итоге отделались минимальным поражением...

Смотрите, как "Базель" обыграл "Айнтрахт" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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