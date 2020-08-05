"Шахтер" едет в Германию: что ждет чемпиона Украины в плей-офф Лиги Европы

Когда, с кем и где сыграет "Шахтер" в плей-офф Лиги Европы

В среду в Киеве на "Олимпийском" чемпион Украины "Шахтер" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы разгромил немецкий "Вольфсбург" (3:0) и вышел в четвертьфинал турнира. Подобного успеха "горняки" добились в пятый раз в истории – ранее они доходили до 1/4 финала Кубка Кубков (1984 год), Кубка УЕФА (2009), Лиги чемпионов (2011) и Лиги Европы (2016).

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Уже через шесть дней "Шахтеру" предстоит четвертьфинальный матч. Скорее всего, соперником "горняков" 11 августа в Гельзенкирхене будет швейцарский "Базель", который в первом матче обыграл "Айнтрахт" со счетом 3:0, а ответная игра состоится в Базеле 6 августа. Кстати, у наших соперников будет на день меньше времени на отдых.

Начиная с четвертьфинала все противостояния Лиги Европы будут проходить из одного матча и в Германии. Если "Шахтер" сможет пройти "Базель", то в полуфинале 16 августа в Кельне сыграет с победителем противостояния "Интер"/"Хетафе" (играют 5 августа, из одного матча) – "Байер"/"Рейнджерс" (первый матч 3:1, ответный 6 августа).

Финал Лиги Европы состоится 21 августа в Кельне. А уже 25 августа возобновится сезон в Украине – "горнякам" предстоит игра с "Динамо" за Суперкубок.

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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