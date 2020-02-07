Тренер "Болоньи" выписался после борьбы с лейкемией: Синиша Михайлович прошел три цикла химиотерапии

Синиша Михайлович/Фото bolognafc.it

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Главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович, которому диагностировали лейкемию, был выписан из больницы. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Михайлович начал борьбу против лейкемии в июле 2019 года. Сербский специалист прошел специальный курс лечения, который включал три цикла химиотерапии, и врачи отмечают, что Синиша получил положительные результаты от запланированной антивирусной программы.

Синиша Михайлович / Фото: Reuters

На данный момент балканский тренер чувствует себя хорошо и ему разрешили возобновить тренерскую карьеру. Напомним, что в июле легенда сербского футбола Михайлович сообщил, что у него лейкоз. Но 50-летний Синиша не собирался опускать рук.

"Это стало для меня настоящим потрясением. Я проплакал несколько дней, перед глазами пронеслась вся моя жизнь. Но теперь с нетерпением жду начала боя. Это агрессивная болезнь, но ее можно победить. Уверен и у меня нет никаких сомнений, что я выиграю эту битву, используя свою тактику. Я выиграю эту битву для моей семьи, для моих детей и для всех тех, кто любит меня. За последние несколько дней я получил 600-700 сообщений и извиняюсь за то, что не ответил, так как хотел провести время наедине с самим собой для того, чтобы отбросить весь негатив, начать бой и нанести ответный удар", – поделился своим горем тренер.

В составе "Црвены Звезды" Синиша Михайлович выигрывал Кубок чемпионов (ныне – Лига чемпионов) в 1991 году, с "Лацио" побеждал в Кубке кубков (1999) и Суперкубке УЕФА (1999), а также выигрывал чемпионаты Югославии и Италии.

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