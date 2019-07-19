Сделать стартовой
25,86
29
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Знаменитый серб Синиша Михайлович начал борьбу против лейкемии

19 июля, 11:37

с 15 июля Михайлович находится в клинике, где у него был выявлен конкретный тип заболевания

Синиша Михайлович
Синиша Михайлович. Фото: Reuters

Как сообщает Football Italia, главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович начал лечение от лейкемии, которая была у него диагностирована на прошлой неделе. Отмечается, что с 15 июля Михайлович находится в клинике Instituto Seragnoli, где в результате углубленного обследования, у него был выявлен конкретный тип заболевания – острый миелобластный лейкоз. С четверга, сербский специалист начал проходить курс химиотерапии.

О тяжелом заболевании сербского специалиста стал известно на прошлой неделе. Об этом на специальной пресс-конференции рассказал сам Михайлович.

"Это стало для меня настоящим потрясением. Я проплакал несколько дней, перед глазами пронеслась вся моя жизнь. Но теперь с нетерпением жду начала боя. Это агрессивная болезнь, но ее можно победить. Я выиграю эту битву для моей семьи, для моих детей и для всех тех, кто любит меня.

Мой отец умер от рака, поэтому я регулярно сдаю анализы. Никто из нас не должен думать, что мы неразрушимы. Все мы думаем, что с нами этого не произойдет. Это меняет жизнь в одно мгновение. Все меняется в одно мгновение", – признался Синиша.

В составе "Црвены Звезды" Синиша Михайлович выигрывал Кубок чемпионов (ныне – Лига чемпионов) в 1991 году, с "Лацио" побеждал в Кубке кубков (1999) и Суперкубке УЕФА (1999), а также выигрывал чемпионаты Югославии и Италии.

Ранее бывший нападающий сборной Аргентины по футболу Диего Марадона опроверг слухи о том, что у него диагностирована болезнь Альцгеймера

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег тренер, Болонья, лейкемия, Синиша Михайлович

Вы сейчас просматриваете новость " Знаменитый серб Синиша Михайлович начал борьбу против лейкемии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Dynamo.kiev.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Я выиграю эту битву для моей семьи": у легенды сербского футбола диагностировали лейкоз

13 июля, 18:53

Синиша Михайлович рассказал о своей серьезной болезни

11-летний мальчик стал первым ребенком с онкологией, которого лечили его же клетками

31 января, 23:33

В 2014 году Ювану поставили диагноз острый лимфобластный лейкоз

Умер бывший тренер сборной Бельгии по футболу

17 июля, 15:50

Робер Васеж работал с национальной командой на Евро-2000 и ЧМ-2002

Бывший одноклубник Шевченко уволен с поста тренера сборной Камеруна

16 июля, 10:06

"Неукротимые львы" остались без тренера после вылета в 1/8 финала Кубка Африки

Неизвестные во второй раз похитили мать экс-тренера сборной Нигерии

15 июля, 23:26

Четыре года назад тренер выплачивал похитителям за свободу своей матери несколько миллионов нигерийских найр

Лэмпард одержал первую разгромную победу в качестве тренера "Челси"

13 июля, 18:33

Английские гранды "Челси" и "Манчестер Юнайтед" одержали победы в товарищеских матчах на сборах

Динамовский поляк мило кокетничает со своей киевской подругой

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Как питаться летом, чтобы потерять вес: пять вкусных идей

Чем мазать укусы комаров: эффективные народные средства

​Продукты, которые сделают тебя красивее

Алена Кравец хочет взять на воспитание дочь Юлии Началовой

​Обнаружена таинственная «Комната Сфинкса»

Ученые Израиля: Деятельность мозга влияет на судьбу потомков

В чем польза бега для мужчин?

Как будут расти тарифы на газ для населения: прогноз Нацбанка

Кухонные вафельницы по максимально низким ценам в городе

У Путина спросили о судьбе Донбасса: мгновенный ответ

Первый квалификационный раунд Лиги Европы: результаты ответных матчей

Вчера, 23:58

На этом этапе определится соперник луганской "Зари"

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 21:57

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 11:46

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнира

Вчера, 00:18

В поединке за континентальный трофей сразятся Алжир и Сенегал. Матч за третье место выиграла Нигерия

Семейка "убийц" напророчила Ломаченко поражение нокаутом в бою, которого нет

16 июля, 21:45

Теофимо Лопес анонсирует поединок с украинским Хайтеком в следующем году с четырьмя поясами на кону

Дочь выселила Клару Новикову из квартиры

Поклонники перестали узнавать Машу Распутину после пластики

Семейные измены: кому и зачем это нужно
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь