Знаменитый серб Синиша Михайлович начал борьбу против лейкемии

с 15 июля Михайлович находится в клинике, где у него был выявлен конкретный тип заболевания

Синиша Михайлович. Фото: Reuters

Как сообщает Football Italia, главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович начал лечение от лейкемии, которая была у него диагностирована на прошлой неделе. Отмечается, что с 15 июля Михайлович находится в клинике Instituto Seragnoli, где в результате углубленного обследования, у него был выявлен конкретный тип заболевания – острый миелобластный лейкоз. С четверга, сербский специалист начал проходить курс химиотерапии.

О тяжелом заболевании сербского специалиста стал известно на прошлой неделе. Об этом на специальной пресс-конференции рассказал сам Михайлович.

"Это стало для меня настоящим потрясением. Я проплакал несколько дней, перед глазами пронеслась вся моя жизнь. Но теперь с нетерпением жду начала боя. Это агрессивная болезнь, но ее можно победить. Я выиграю эту битву для моей семьи, для моих детей и для всех тех, кто любит меня.

Мой отец умер от рака, поэтому я регулярно сдаю анализы. Никто из нас не должен думать, что мы неразрушимы. Все мы думаем, что с нами этого не произойдет. Это меняет жизнь в одно мгновение. Все меняется в одно мгновение", – признался Синиша.

В составе "Црвены Звезды" Синиша Михайлович выигрывал Кубок чемпионов (ныне – Лига чемпионов) в 1991 году, с "Лацио" побеждал в Кубке кубков (1999) и Суперкубке УЕФА (1999), а также выигрывал чемпионаты Югославии и Италии.

Ранее бывший нападающий сборной Аргентины по футболу Диего Марадона опроверг слухи о том, что у него диагностирована болезнь Альцгеймера.

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