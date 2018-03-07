Тренер "Динамо" перед игрой с "Лацио": "Завтра на поле должны выйти 11 гладиаторов"

Сегодня, 20:26

Пресс-конференция Александра Хацкевича накануне поединка 1/8 финала Лиги Европы в Риме

Александр Хацкевич. Фото dynamo.kiev.ua
Александр Хацкевич. Фото dynamo.kiev.ua

В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" сыграет с итальянским "Лацио". Накануне игры в Риме состоялась пресс-конференция наставника киевлян Александра Хацкевича.

- Статистика говорит, что итальянские команды – не самые удобные для "Динамо". Вы провели с игроками соответствующую работу?
- У нас каждый день проходят педагогические мероприятия (улыбается). Да, статистика не в нашу пользу. С итальянцами всегда нам тяжело игралось. Я ребятам сказал: раз уж мы добрались до Рима, завтра на поле должны выйти 11 гладиаторов.

- Вы лично посещали матчи "Лацио"?
- На последних двух играх был Алексей Михайличенко. Конечно, мы смотрели игры с "Миланом", "Ювентусом", "Стяуа". Сейчас информацию о сопернике собрать не сложно.

- Рассматриваете ли результат в завтрашнем матче как подарок к празднику нашим женщинам?
- Наверное, это будет дополнительный стимул. Да, нам хотелось бы быть со своими любимыми в этот день, а не за тысячи километров (улыбается). А если серьезно, то мотивация должна быть в любом случае: и в праздники, и в будни.

- "Динамо" сейчас обсуждают все кому не лень. Как к этому относятся футболисты?
- Мы это все, конечно, слышим, видим… Но на сегодняшний день мы участвуем в трех турнирах. И будем бороться в трех турнирах до конца.

- На ваш взгляд, "Лацио" входит в число фаворитов турнира?
- Нам попался "Лацио", и мы готовимся к "Лацио". А оценивать "Арсенал" или "Милан"… Надеюсь, в следующих раундах мы сыграем с этими командами.

- Каким будет состав "Динамо" завтра?
- Если честно, я сам еще не знаю (улыбается).

- Говорят, что "Лацио" завтра может выставить не основной состав...
- Мы можем только предполагать. И я не знаю, кто у них основной, а кто нет. Располагает Индзаги, а у него все исполнители достаточно высокого класса, большой разницы нет.

- Есть ли в составе римлян игрок, которого вы бы хотели тренировать?
- Пол Гаскойн (улыбается).

- Завтра будет один нападающий или два?
- В атаке играет вся команда.

Напомним, что в среду в Лиге чемпионов пройдет два ответных поединка 1/8 финала. "Манчестер Сити" примет "Базель" после того, как на выезде англичане разгромили швейцарцев со счетом 4:0. Интересным обещает быть матч "Тоттенхэм" – "Ювентус", в котором после 2:2 в Турине ничего не ясно.
пресс-конференция, Лига Европы, Динамо Киев, Лацио, Александр Хацкевич

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Источник:

Dynamo.kiev.ua

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