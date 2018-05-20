Тренер "Ливерпуля": "Едем в Киев не футболками меняться"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед предстоящим финалом Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" заявил, что его команда все еще находится на пути к статусу европейского гранда, однако подчеркнул, что мерсисайдцы едут в Киев за победой. Матч "Реал" – "Ливерпуль" пройдет на НСК "Олимпийском" 26 мая. Мадридский клуб является победителем двух предыдущих розыгрышей турнира.

"Реал" добился больших успехов под руководством Зинедина Зидана. Очень рад, что мы не играем друг против друга – что мне не нужно его опекать или что-то в этом роде. Одна только встреча с Зиданом – уже потрясающе. Он проделал невероятную работу в "Реале". Выдающуюся. Но мы едем в Киев не футболками меняться", – сказал Клопп.

"Невероятно горжусь тем, чего достигли парни. Мы столько забили – с ума сойти. Два раза по семь голов, еще два раза по пять. Сумасшествие какое-то. Мы ведь не "Реал", не "Барселона", не "Бавария". Не кто-то там еще. Мы – "Ливерпуль", который находится на пути к тому, чтобы стать действительно хорошей командой. Поэтому так круто выступить на столь высоком уровне. В общем, это сумасшедшее приключение, но мы заслужили место в финале", – отметил немецкий специалист.

Клопп во главе дортмундской "Боруссии" в финале Лиги чемпионов в сезоне-2012/13 проиграл мюнхенской "Баварии", а в сезоне-2014/14 уже с "Ливерпулем" он в финале Лиги Европы уступил "Севилье".

"В этом сезоне у нас нет других возможностей взять трофей, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы у этой истории был счастливый конец. Я проиграл несколько финалов, но остался бы тем же самым человеком, даже если бы выиграл их. То же самое и сейчас. Но вот за клуб и за игроков я бы порадовался. Был бы на седьмом небе", – подчеркнул Клопп.

Ранее стало известно, что фанаты "Реала" массово сдают билеты на киевский финал Лиги чемпионов из-за цен. Более двух тысяч болельщиков испанского клуба решили не ехать в Украину из-за тарифов на перелет и проживание.