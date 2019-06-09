Тренер Люксембурга: 5:0 с Сербией? В Европе подобное встречается не редко

Люк Хольц рассказал о предстоящем отборочном матче Евро-2020

Люк Хольц. Фото flf.lu.

В понедельник, 10 июня, сборная Украины во Львове сыграет отборочный матч чемпионата Европы 2020 года против Люксембурга. За сутки до игры главный тренер гостей Люк Хольц провел пресс-конференцию.

Онлайн матча Украина – Люксембург в отборе Евро-2020

- Удивили ли вас результат матча Украина – Сербия (5:0)?

- Результат этого матча, конечно, был интересным, но в Европе сейчас подобное встречается не редко.

- А что скажете про высокий темп игры сборной Украины в этой встрече?

- Абсолютно не удивлен таким темпом. У сборной Украины очень большой выбор квалифицированных исполнителей, которые могут показывать хорошую игру. Так что ждем завтра очень тяжелой игры.

- Насколько вас будет мотивировать ход событий первого матча с Украиной, когда победа буквально выскользнула из ваших рук?

- Не сказал бы, что это будет для нас какой-то особой мотивацией. Время от времени такое в футболе случается. Уверен, что когда-то и нам посчастливиться вырвать положительный результат на последних минутах.

К тому же, то была совсем другая игра, с тех пор прошло много времени. Да и сборная Украины сейчас супермотивирована после результата матча с Сербией. Постараемся подготовить для соперника какие-то сюрпризы, выдумки. Начнем наше противостояние с Украиной с нуля и надеемся, что игра у нас завтра получится.

- Игру кого из футболистов сборной Украины вы разбирали в наибольшей степени? Кого бы вы могли выделить в составе соперника?

- Сборная Украины сильна, прежде всего, коллективом. Уверен что и Андрей Шевченко говорит то же самое. Другого ответа тут не будет. Вы наверняка сейчас хотите от меня услышать фамилии Коноплянки и Цыганкова, которые оформили по дублю в матче с Сербией, но в Украине много и других хороших футболистов. Например, это Зинченко, Малиновский, которые играют на мировом уровне в Европе. Меня только что спрашивали о высоком темпе, в котором сборная Украины провела матч с Сербией, так вот этот фактор как раз и говорит о прекрасной коллективной игре команды. Так что выделять кого-то в составе украинской сборной я бы не стал. В первую очередь эта команда сильна коллективными действиями.

- Появилась информация, то возникли какие-то проблемы с вашим самолетом, перед вылетом в Украину. Это правда?

- Лично я не увидел никаких проблем. Мы спокойно долетели. Львов – прекрасный город, в котором нам оказали отличный прием. Отель тоже очень хороший. Так что в этом плане все отлично.

- Президент Федерации футбола Люксембурга сказал, что в "деле Мораеса" они будут идти до конца. Готовы ли вы к тому, что это может стать для сборной Украины дополнительной мотивацией и они завтра выйдут на поле разозленными?

- Мы не можем комментировать разбирательства в суде. Я готовлю команду к игре на поле, а что происходит вне поля, меня не интересует. Мы знаем, что Мораес завтра точно не сыграет, и это влияет на нашу подготовку к матчу, а все остальное находится вне нашей компетенции.

- На завтрашнем матче будет ажиотаж: на стадионе ожидается порядка 30 тысяч зрителей. Доводилось ли вам когда-то играть при такой аудитории?

- Мы были бы рады, если бы на матч пришло и 50 тысяч болельщиков, и 100 тысяч. Это всегда большая радость и для футболиста, и для тренера играть при переполненном стадионе. Все только радуются этому. Так что мы к переполненному стадиону абсолютно готовы.

А что касается опыта выступлений при такой аудитории, то примерно год назад мы играли с Францией в Тулузе, и тогда стадион был почти заполнен, а общее количество зрителей составляло, если не ошибаюсь, как раз порядка 30 тысяч человек.

- Какие выводы сделали для себя после первого матча с Украиной?

- Главный вывод, который я сделал после той игры, – это гол в свои ворота на последних минутах. Нам точно поможет, если завтра подобное не повторится.

Мы, конечно, разобрали тот матч, проанализировали игру соперника, темп, которым он ведет свои действия, но, повторюсь: завтра будет совсем другая игра. Я еще два месяца назад говорил, что сборная Украины имеет очень сильную команду, играющую в хороший футбол. Но надеюсь, что завтра мы сможем что-то противопоставить украинской сборной.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Тренер Люксембурга: 5:0 с Сербией? В Европе подобное встречается не редко". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"