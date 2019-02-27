Тренер "МанСити": "Все должны учиться у Зинченко"

Хосеп Гвардиола похвалил украинца за работу и хорошее настроение

Александр Зинченко все чаще выходит в основном составе. Фото: AFP

Тренер "МанСити": "Все должны учиться у Зинченко" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/664/f65/5c7664f6576f7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/664/f65/5c7664f6576f7.jpg 2019-02-27T12:21:00+02:00 Футбол Хосеп Гвардиола похвалил украинца за работу и хорошее настроение

Сегодня в 28-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" встречается с "Вест Хэмом". Накануне поединка главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола провел пресс-конференцию, на которой похвалил украинского футболиста своей команды Александра Зинченко.

"Зинченко – невероятен. Это все, что я могу сказать о нем, – заявил Гвардиола. - Он продемонстрировал мне важность и ценность хороших человеческих качеств в футболе. В начале сезона он был близок к переходу в другой клуб, но я никогда не видел, чтобы у него было плохое настроение. На каждой тренировке он улыбается и работает на максимуме.

Некоторые футболист хотят показать мне, насколько они разочарованы. Но Зинченко – полная противоположность. Когда вы так себя ведете, вы всегда будете играть хорошо.

Ему предстоит долгая карьера. Надеюсь, в "Манчестер Сити". Могу сказать ему только спасибо. Все должны учиться у Зинченко. Он заслуживает того, чтобы находиться там, где есть".

В этом сезоне Зинченко уже провел в составе "Манчестер Сити" 16 матчей, отметился голом, четырьмя результативными передачами и вместе с командой второй раз подряд выиграл Кубок английской лиги.

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