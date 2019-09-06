Тренер полез через забор за мячом и лишился пальца, а жена выругала его за кольцо

/ Фото: AFP

Главный тренер любительской команды "Хайкем Таун" Даррен Дай лишился пальца после того, как полез за мячом через стадионное ограждение. Как сообщает The Sun, инцидент случился после игры между "Хайкемом" и "Иммингемом", в которой команда Дая одержала победу.

По окончании матча Даррен вспомнил, что один из мячей вылетел за пределы стадиона, и отправился на его поиски. Обнаружив, что ворота стадиона уже закрыты, коуч решил перелезть через ограду – и это решение оказалось роковым.

Тренер "Хайкеме" зацепился обручальным кольцом за забор – так, что от его пальца на левой руке остались только хрящ и кость. "Как только я спрыгнул с забора, я понял, что со мной что-то серьезное. Я думал, я лишился половины пальца, я буквально онемел от боли", – рассказывает Дай.

Реклама

Коуча почти сразу доставили в больницу, но его палец оказался настолько поврежден, что врачи не смогли ничего поделать. Теперь на левой руке Дая не достает безымянного пальца: "Я до сих пор иногда его чувствую, это довольно странно. Я выполняю специальные упражнения, чтобы избавиться от этого чувства".

Дай не только лишился пальца, но и повредил обручальное кольцо, чем сильно расстроил жену.

Ранее мы писали, что английский тренер умер после празднования победы своей команды. 50-летний Джим Пейси работал с клубом региональной лиги.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама