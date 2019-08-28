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Смерть на поле: английский тренер умер после празднования победы своей команды

28 августа, 13:24

50-летний Джим Пейси работал с клубом региональной лиги

/ Фото: AFP

Трагический случай произошел в английском футболе. Тренер "Слифорд Рейнджерс" Джим Пейси скончался после завершения матча региональной лиги против "Бригг Таун". "Слифорд" выиграл поединок, после чего Пейси выбежал на поле, чтобы отпраздновать первую победу команды в сезоне. Возвращаясь в раздевалку, 50-летний специалист рухнул на газон. Несмотря на усилия врачей, бросившихся к Пейси, спасти его не удалось.

"Мы все опустошен. Хотим передать нашу любовь и соболезнования его семье. Покойся с миром Джим Пейси, настоящая легенда футбольного клуба "Слифорд", – говорится в заявлении клуба.

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Ранее мы писали, что во сне умерла футболистка сборной России. 21-летняя Анастасия Березина выступала за "Чертаново". На протяжении карьеры Анастасия Березина выступала за сборную России до 19 лет.

Также сообщалось, что экс-футболист "Металлиста" и "Динамо" Борис Деркач после скитаний по миру умер в Харькове. Деркач в качестве футболиста выигрывал два Кубка СССР.

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Источник: sport24.ru

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