Смерть на поле: английский тренер умер после празднования победы своей команды

/ Фото: AFP

Трагический случай произошел в английском футболе. Тренер "Слифорд Рейнджерс" Джим Пейси скончался после завершения матча региональной лиги против "Бригг Таун". "Слифорд" выиграл поединок, после чего Пейси выбежал на поле, чтобы отпраздновать первую победу команды в сезоне. Возвращаясь в раздевалку, 50-летний специалист рухнул на газон. Несмотря на усилия врачей, бросившихся к Пейси, спасти его не удалось.

"Мы все опустошен. Хотим передать нашу любовь и соболезнования его семье. Покойся с миром Джим Пейси, настоящая легенда футбольного клуба "Слифорд", – говорится в заявлении клуба.

Реклама

Ранее мы писали, что во сне умерла футболистка сборной России. 21-летняя Анастасия Березина выступала за "Чертаново". На протяжении карьеры Анастасия Березина выступала за сборную России до 19 лет.

Также сообщалось, что экс-футболист "Металлиста" и "Динамо" Борис Деркач после скитаний по миру умер в Харькове. Деркач в качестве футболиста выигрывал два Кубка СССР.

По каким признакам можно понять, что человек задумал самоубийство

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама