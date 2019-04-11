Тренер "ПСЖ" дисквалифицирован на один матч, но может стать чемпионом еще до отбытия наказания

14 апреля "ПСЖ" достаточно набрать очко в домашнем матче с "Лиллем", чтобы гарантировать титул в чемпионате Франции

Томас Тухель дисквалифицирован на одну игру чемпионата Франции. Фото: AFP

Главный тренер "ПСЖ" немец Томас Тухель дисквалифицирован на одну игру чемпионата Франции по футболу, сообщает новостная сеть BFM. Санкции в отношении Тухеля последовали после домашнего матча 31-го тура чемпионата Франции со "Страсбуром" (2:2), который прошел в воскресенье. В концовке встречи немецкий специалист был удален со скамейки запасных.

Как сообщается, решение о дисквалификации Тухеля вступит в силу 16 апреля. Таким образом, специалист не сможет руководить командой со скамейки в перенесенном матче 28-го тура против "Нанта" 17 апреля. 14 апреля парижане на своем поле в рамках 32-го тура встретятся со второй командой чемпионата "Лиллем" и, если наберут хотя бы одно очко, досрочно гарантируют себе титул чемпиона Франции.

Ранее стало известно, что "ПСЖ" продлит карьеру Буффона до 43 лет. Итальянский ветеран выступает во Франции с прошлого лета.

Турнирная таблица чемпионата Франции:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ПСЖ 30 26 3 1 89-18 81 2 ЛИЛЛЬ 31 18 7 6 49-27 61 3 ЛИОН 31 16 8 7 52-38 56 4 СЕНТ-ЭТЬЕН 31 14 8 9 45-37 50 5 МАРСЕЛЬ 31 14 6 11 47-42 48 6 РЕЙМС 31 11 14 6 32-32 47 7 НИЦЦА 31 13 8 10 23-29 47 8 МОНПЕЛЬЕ 31 11 12 8 42-35 45 9 СТРАСБУР 31 10 13 8 51-37 43 10 НИМ 31 12 7 12 46-45 43 11 РЕНН 31 11 9 11 43-43 42 12 АНЖЕ 31 8 14 9 38-38 38 13 БОРДО 31 9 11 11 30-31 38 14 ТУЛУЗА 31 8 11 12 29-44 35 15 НАНТ 30 8 7 15 33-39 31 16 МОНАКО 31 7 10 14 31-46 31 17 АМЬЕН 31 8 7 16 26-45 31 18 ДИЖОН 31 6 6 19 24-48 24 19 КАН 31 4 11 16 24-46 23 20 ГЕНГАМ 31 5 8 18 20-54 23

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Источники: Сегодня|Спорт , РСпорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.