Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,19
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Тренер "ПСЖ" дисквалифицирован на один матч, но может стать чемпионом еще до отбытия наказания

Сегодня, 12:16

14 апреля "ПСЖ" достаточно набрать очко в домашнем матче с "Лиллем", чтобы гарантировать титул в чемпионате Франции

Томас Тухель дисквалифицирован на одну игру чемпионата Франции
Томас Тухель дисквалифицирован на одну игру чемпионата Франции. Фото: AFP

Главный тренер "ПСЖ" немец Томас Тухель дисквалифицирован на одну игру чемпионата Франции по футболу, сообщает новостная сеть BFM. Санкции в отношении Тухеля последовали после домашнего матча 31-го тура чемпионата Франции со "Страсбуром" (2:2), который прошел в воскресенье. В концовке встречи немецкий специалист был удален со скамейки запасных.

Как сообщается, решение о дисквалификации Тухеля вступит в силу 16 апреля. Таким образом, специалист не сможет руководить командой со скамейки в перенесенном матче 28-го тура против "Нанта" 17 апреля. 14 апреля парижане на своем поле в рамках 32-го тура встретятся со второй командой чемпионата "Лиллем" и, если наберут хотя бы одно очко, досрочно гарантируют себе титул чемпиона Франции.

Ранее стало известно, что "ПСЖ" продлит карьеру Буффона до 43 лет. Итальянский ветеран выступает во Франции с прошлого лета.

Турнирная таблица чемпионата Франции:

М КлубИВНПМячиОчки
1 ПСЖ30263189-1881
2 ЛИЛЛЬ31187649-2761
3 ЛИОН31168752-3856
4 СЕНТ-ЭТЬЕН31148945-3750
5 МАРСЕЛЬ311461147-4248
6 РЕЙМС311114632-3247
7 НИЦЦА311381023-2947
8 МОНПЕЛЬЕ311112842-3545
9 СТРАСБУР311013851-3743
10 НИМ311271246-4543
11 РЕНН311191143-4342
12 АНЖЕ31814938-3838
13 БОРДО319111130-3138
14 ТУЛУЗА318111229-4435
15 НАНТ30871533-3931
16 МОНАКО317101431-4631
17 АМЬЕН31871626-4531
18 ДИЖОН31661924-4824
19 КАН314111624-4623
20 ГЕНГАМ31581820-5423

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег чемпионат Франции, псж, Томас Тухель

Вы сейчас просматриваете новость " Тренер "ПСЖ" дисквалифицирован на один матч, но может стать чемпионом еще до отбытия наказания". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт , РСпорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Горячая красотка, которая хотела быть моделью, а ведет передачу

Столичный рынок труда: Почему киевляне не хотят работать

И на экране, и в жизни: известные актеры сыграли свадьбу

Королевы и пластика: как меняли внешность коронованные особы

Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах

12 дизайнерских находок для обустройства кухни

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир

Ученые просветили рентгеном шифровальную машину «Энигма»

В ЕС озвучили "резервный план" подавления России

Свежесть и чистота: как избавиться от плесени в стиральной машине
Загрузка...

"МЮ" – "Барселона": онлайн матча 1/4 Лиги чемпионов – VAR помог засчитать гол гостей

Вчера, 22:00

Текстовая трансляция первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Манчестере

"Старик, я отправлю тебя на пенсию": "бизнесмен" из США ответил Ломаченко

Вчера, 14:23

Непобедимый американец пообещал закончить карьеру украинца

Эхо операции в Барселоне: Марлос должен вернуться к судному дню Шевы

Вчера, 13:01

Стали известны сроки восстановления лучшего футболиста чемпионата Украины

"В истории бокса не было ничего подобного": промоутер анонсировал новый халат Ломаченко

9 апреля, 16:39

Украинец 12 апреля проведет защиту чемпионских поясов в поединке с Кроллой

Не Шевой единым: Леоненко придумал прозвище венгру, который привез гол в ворота "Динамо"

8 апреля, 16:20

Лучший футболист Украины первой половины 90-х проехался по защитнику киевлян Кадару

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Киевлянам предлагают зарплаты под 40 тыс, но они не идут работать

Скандал на чемпионате мира по фигурному катанию