Тренер сборной Эстонии после поражения в Харькове признался, что его жена – украинка

Карел Волайд / Фото: Dynamo.kiev.ua

Сборная Украины в четверг в первом в истории поединке национальной команды в Запорожье обыграла Эстонию в товарищеском матче. Единственный гол на добавленных минутах со штрафного забил Роман Безус, при этом ему помог рикошет от "стенки" из игроков эстонской сборной. После матча наставник гостей Карел Волайд прокомментировал игру против украинской сборной.

Видео гола Безуса и обзор матча Украина – Эстония:

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- Нашей задачей сегодня было хорошо обороняться – важно было отработать игру в защите, поскольку нас во вторник ждет крайней тяжелый матч с Нидерландами в отборочном турнире Евро-2020. Накануне этой встречи мы получили хороший спарринг. Шевченко проводит в сборной Украины отличную работу. Несмотря на отсутствие сегодня многих украинских звезд, другие ребята неплохо проявили себя в составе сборной Украины. У нас тоже на поле были молодые ребята, которые до этого редко играли за сборную Эстонии. В целом, мы ожидали такую картину игры. В первом тайме нам не удавалось работать с мячом так, как того хотелось. Но постепенно этот компонент игры мы улучшили. А что касается концовки матча... Что поделать, но сильнейшая команда, в итоге, все-таки победила.

- Насколько обидно пропускать на последних секундах матча?

- Я работаю тренером уже 20 лет. Иногда пропускаешь на первых минутах, иногда – на последних. Это футбол. Раз на раз не приходится. Если бы матч закончился со счетом 0:0, то можно было бы сказать, что мы заслужили ничью. Но коль мы пропустили, значит ничью не заслужили. Сборная Украины – команда такого уровня, что может забивать в любой момент матча, в том числе и в самом его конце. Часто сильные команды так и выигрывают свои матчи.

- Почему вы так слабо выступили в отборочной группе Евро-2020?

- Я только в июле приступил к работе у руля сборной Эстонии, сегодня была лишь пятая моя игра. Мало времени прошло. А мы при этом меняли философию игры. Когда Шевченко начинал в сборной Украины, у него тоже не все шло гладко – требуется какое-то время. Если мы найдем в какой-то ритм и команда поймет почерк тренера, то может у нас получится не хуже, чем у сборной Украины, которая вышла на Евро-2020 из очень сильной группы. А что касается нас, то не забывайте, что в нашей отборочной группе выступают Германия и Нидерланды. Но мы стараемся, стремимся. Посмотрим, что будет в будущем.

- Как вам Украина?

- Страна красивая, уже четвертый раз тут. Хочу побывать в Карпатах, мой друг сказал, что там очень красиво. Да и жена у меня тоже украинка.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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