Украина – Эстония: видео гола и обзор товарищеского матча

Сборная Украины / Фото: ФФУ

Сборная Украины провела товарищеский матч с Эстонией. Поединок закончился со счетом 1:0. Единственный мяч забил Роман Безус на последних минутах. На нашем сайте был доступен онлайн матча Украина – Эстония с яркими фото.

Гол Романа Безуса:

Лучшие моменты первый тайм:

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Лучшие моменты второй тайм:

Гол: 1:0 – 90 Безус.

Украина – Лунин, Матвиенко (Шабанов, 46), Соболь, Пластун, Болбат, Цыганков (Безус, 46), Коваленко (Буяльский, 46), Шахов (Шепелев, 76), Сидорчук (Иванисеня, 46), Ярмоленко (Швед, 66), Беседин.

Эстония – Игонен, Пикк, Баранов, Камс (Тенисте, 46), Кууск, Крейда, Айнсалу (Антонов, 63), Пури (Калласте, 83), Лийвак (Зенев, 63), Аньер (Сорга, 71), Кяйт (Васильев, 71).

Предупреждения: Кяйт (51), Баранов (77), Соболь (83), Зенев (87).

Кстати, в составе сборной Украины случилось сразу два камбэка. Евгений Шахов и Артем Беседин попали в стартовый состав национальной команды на матч против Эстонии, который проходит в Запорожье.

Смотрите наш видеоанонс товарищеского поединка Украина – Эстония:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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