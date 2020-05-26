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Третий "карантинный тур": прогноз, расписание и результаты чемпионата Германии

26 мая, 11:19

Елена Павлова

Все о поединках 28-го тура чемпионата Германии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В середине недели в чемпионате Германии по футболу состоятся поединки 28-го тура Бундеслиги, он станет уже третьим после возобновления сезона. Все поединки пока проходят при пустых трибунах, зато украинским болельщикам доступны прямые трансляции.

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Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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Вторник, 26 мая

19:30 "Боруссия" Д – "Бавария"
ТВ: канал "Футбол 1", сайт oll.tv
Букмекеры: 3.50 – 4.20 – 1.91

21:30 "Вердер" – "Боруссия" М
ТВ: канал "Футбол 3", сайт oll.tv
Букмекеры: 4.60 – 4.00 – 1.70

21:30 "Байер" – "Вольфсбург"
ТВ: канал "Футбол 2", сайт oll.tv
Букмекеры: 1.70 – 4.00 – 4.75

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21:30 "Айнтрахт" – "Фрайбург"
ТВ: повтор на канале "Футбол 2" в 23:25, сайт oll.tv
Букмекеры: 2.00 – 3.70 – 3.60

Среда, 27 мая

19:30 "Лейпциг" – "Герта"
ТВ: канал "Футбол 1", сайт oll.tv
Букмекеры: 1.32 – 5.50 – 9.00

21:30 "Хоффенхайм" – "Кельн"
ТВ: канал "Футбол 3" сайт oll.tv
Букмекеры: 2.50 – 3.60 – 2.70

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21:30 "Аугсбург" – "Падерборн"
ТВ: сайт oll.tv
Букмекеры: 1.95 – 3.70 – 3.75

21:30 "Унион" – "Майнц"
ТВ: повтор на канале "Футбол 2" в 23:25, сайт oll.tv
Букмекеры: 2.25 – 3.50 – 3.10

21:30 "Фортуна" – "Шальке"
ТВ: канал "Футбол 2", сайт oll.tv
Букмекеры: 2.70 – 3.25 – 2.70

Турнирная таблица чемпионата Германии

Напомним, что в последнем поединке до коронакризиса "Боруссия" проиграла на выезде французскому "ПСЖ" и вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов. Смотрите все голы того матча:

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