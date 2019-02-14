Три гола за один тайм: обзор разгромной победы "Тоттенхэма" над "Боруссией"

Голы и лучшие моменты первого матча 1/8 финала на "Уэмбли"

Три гола за один тайм: обзор разгромной победы "Тоттенхэма" над "Боруссией" 2019-02-14T09:20:00+02:00 Футбол Голы и лучшие моменты первого матча 1/8 финала на "Уэмбли"

Лондонский "Тоттенхэм" разгромил дортмундскую "Боруссию" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и сделал весомую заявку на выход в следующий раунд. Поединок состоялся в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и завершился со счетом 3:0. Счет был открыт только во втором тайме. А на последних минутах игры хозяевам поля удалось забить дважды в течение трех минут.

Дортмундский клуб впервые за девять лет пропускает три мяча в трех матчах подряд – ранее команда Люсена Фавра пропустила по три мяча в матчах против "Вердера" и "Хоффенхайма" (3:3). Но впервые в истории все три мяча "Боруссия" пропустила во втором тайме.

"Тоттенхэм" – "Боруссия" Д – 3:0

Голы: Сон Хын Мин (47), Вертонген (83), Льоренте (86)

"Тоттенхэм": Льорис, Фойт, Санчес, Алдервейрелд, Орье, Сиссоко (Ваньяма, 90), Уинкс, Вертонген, Эриксен, Сон Хын Мин (Ламела, 90), Лукас Моура (Льоренте, 84).

"Боруссия" Д: Бюрки, Хакими, Топрак, Загаду (Шмельцер, 77), Диалло, Дауд, Витцель, Дилэйни, Санчо (Геррейру, 88), Гетце, Пулишич (Бруун Ларсен, 88).

Предупреждения: Орье (12), Дилэйни (53).

Напомним, сегодня в Пирее киевское "Динамо" встретится с греческим "Олимпиакосом" в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы. Онлайн "Олимпиакос" – "Динамо" будет доступен на нашем сайте. Начало матча – в 20:00.

А в 22:00 в Харькове начнется матч этой же стадии между донецким "Шахтером" и "Айнтрахтом" из Франкфурта. Смотреть матч "Шахтер" – "Айнтрахт" можно будет с помощью нашего текстового онлайна.

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