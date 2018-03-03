Три мегаматча в чемпионате Италии: все результаты 27 тура

Расписание, результаты и турнирная таблица Серии А

На выходных в Италии пройдут поединки 27 тура Серии А. В его рамках состоятся сразу три суперматча. В субботу соперник киевского "Динамо" по Лиге Европы "Лацио" на своем поле принимает "Ювентус".

А "Наполи" дома сыграет с "Ромой", которая борется с "Шахтером" за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Ну а воскресным вечером нас ждет дерби – "Милан" принимает "Интер".

Чемпионат Италии, 27 тур

Суббота, 3 марта

16:00 СПАЛ – "Болонья"

19:00 "Лацио" – "Ювентус"

21:45 "Наполи" – "Рома"

Воскресенье, 4 марта

13:30 "Дженоа" – "Кальяри"

16:00 "Кьево" – "Сассуоло"

16:00 "Аталанта" – "Сампдория"

16:00 "Беневенто" – "Верона"

16:00 "Удинезе" – "Фиорентина"

16:00 "Торино" – "Кротоне"

21:45 "Милан" – "Интер"

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА