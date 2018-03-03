Три мегаматча в чемпионате Италии: все результаты 27 тура

Сегодня, 13:09

Расписание, результаты и турнирная таблица Серии А

Фото AFP
Фото AFP

На выходных в Италии пройдут поединки 27 тура Серии А. В его рамках состоятся сразу три суперматча. В субботу соперник киевского "Динамо" по Лиге Европы "Лацио" на своем поле принимает "Ювентус".

А "Наполи" дома сыграет с "Ромой", которая борется с "Шахтером" за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Ну а воскресным вечером нас ждет дерби – "Милан" принимает "Интер".

Чемпионат Италии, 27 тур

Суббота, 3 марта

16:00 СПАЛ – "Болонья"

19:00 "Лацио" – "Ювентус"

21:45 "Наполи" – "Рома"

Воскресенье, 4 марта

13:30 "Дженоа" – "Кальяри"

16:00 "Кьево" – "Сассуоло"

16:00 "Аталанта" – "Сампдория"

16:00 "Беневенто" – "Верона"

16:00 "Удинезе" – "Фиорентина"

16:00 "Торино" – "Кротоне"

21:45 "Милан" – "Интер"

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  НАПОЛИ 26 22 3 1 60-15 69
2  ЮВЕНТУС 25 21 2 2 62-15 65
3  ЛАЦИО 26 16 4 6 64-33 52
4  ИНТЕР 26 14 9 3 42-21 51
5  РОМА 26 15 5 6 40-21 50
6  САМПДОРИЯ 26 13 5 8 46-34 44
7  МИЛАН 26 13 5 8 37-30 44
8  АТАЛАНТА 25 10 8 7 37-29 38
9  ТОРИНО 26 8 12 6 36-32 36
10  ФИОРЕНТИНА 26 9 8 9 35-32 35
11  УДИНЕЗЕ 26 10 3 13 37-38 33
12  БОЛОНЬЯ 26 10 3 13 33-38 33
13  ДЖЕНОА 26 8 6 12 21-27 30
14  КАЛЬЯРИ 26 7 4 15 23-41 25
15  КЬЕВО 26 6 7 13 23-43 25
16  САССУОЛО 26 6 5 15 15-46 23
17  КРОТОНЕ 26 5 6 15 23-47 21
18  СПАЛ 26 4 8 14 26-49 20
19  ВЕРОНА 26 5 4 17 24-51 19
20  БЕНЕВЕНТО 26 3 1 22 18-60 10
футбол, чемпионат Италии

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Сегодня|Спорт

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