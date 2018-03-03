Три мегаматча в чемпионате Италии: все результаты 27 тура
Расписание, результаты и турнирная таблица Серии А
На выходных в Италии пройдут поединки 27 тура Серии А. В его рамках состоятся сразу три суперматча. В субботу соперник киевского "Динамо" по Лиге Европы "Лацио" на своем поле принимает "Ювентус".
А "Наполи" дома сыграет с "Ромой", которая борется с "Шахтером" за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Ну а воскресным вечером нас ждет дерби – "Милан" принимает "Интер".
Чемпионат Италии, 27 тур
Суббота, 3 марта
16:00 СПАЛ – "Болонья"
19:00 "Лацио" – "Ювентус"
21:45 "Наполи" – "Рома"
Воскресенье, 4 марта
13:30 "Дженоа" – "Кальяри"
16:00 "Кьево" – "Сассуоло"
16:00 "Аталанта" – "Сампдория"
16:00 "Беневенто" – "Верона"
16:00 "Удинезе" – "Фиорентина"
16:00 "Торино" – "Кротоне"
21:45 "Милан" – "Интер"
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|НАПОЛИ
|26
|22
|3
|1
|60-15
|69
|2
|ЮВЕНТУС
|25
|21
|2
|2
|62-15
|65
|3
|ЛАЦИО
|26
|16
|4
|6
|64-33
|52
|4
|ИНТЕР
|26
|14
|9
|3
|42-21
|51
|5
|РОМА
|26
|15
|5
|6
|40-21
|50
|6
|САМПДОРИЯ
|26
|13
|5
|8
|46-34
|44
|7
|МИЛАН
|26
|13
|5
|8
|37-30
|44
|8
|АТАЛАНТА
|25
|10
|8
|7
|37-29
|38
|9
|ТОРИНО
|26
|8
|12
|6
|36-32
|36
|10
|ФИОРЕНТИНА
|26
|9
|8
|9
|35-32
|35
|11
|УДИНЕЗЕ
|26
|10
|3
|13
|37-38
|33
|12
|БОЛОНЬЯ
|26
|10
|3
|13
|33-38
|33
|13
|ДЖЕНОА
|26
|8
|6
|12
|21-27
|30
|14
|КАЛЬЯРИ
|26
|7
|4
|15
|23-41
|25
|15
|КЬЕВО
|26
|6
|7
|13
|23-43
|25
|16
|САССУОЛО
|26
|6
|5
|15
|15-46
|23
|17
|КРОТОНЕ
|26
|5
|6
|15
|23-47
|21
|18
|СПАЛ
|26
|4
|8
|14
|26-49
|20
|19
|ВЕРОНА
|26
|5
|4
|17
|24-51
|19
|20
|БЕНЕВЕНТО
|26
|3
|1
|22
|18-60
|10
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