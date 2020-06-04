Трогательный момент: медики написали имена футболистов на футболках, но это не помогло

В среду еще один европейский футбольный чемпионат вышел из "спячки" и возобновился в коронавирусную эру. В Португалии сыграли первые два поединка после почти трехмесячного перерыва. В стартовом матче "Портимоненси" минимально обыграл "Жил Висенте".

Читайте также: Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатов

Вторым матчем дня стала встреча "Фамаликан" – "Порту". Лидеры чемпионата Португалии вышли на эту игру в специальных футболках, на которых было написано "Super Dock" (Супер Доктор).

Реклама

В обычное время на этом месте находится название одного из спонсоров "драконов" португальского пивного бренда "Super Bock". Однако клуб совместно пивной компанией решили почтить медиков, которые борются с кризисом, вызванным COVID-19. А имена игроков на футболках были написаны от руки медиками.

Промо-ролик акции:

Реклама

Надпись Super Dock не помогла футболистам. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1. Лидеры сезона рискуют потерять первую строчку в турнирной таблице, если сегодня "Бенфика" на своем поле обыграет скромную "Тонделу".

Таблица чемпионата Португалии:

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама