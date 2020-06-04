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Трогательный момент: медики написали имена футболистов на футболках, но это не помогло

4 июня, 10:13

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Лидеры чемпионата Португалии потеснили спонсора команды ради докторов

В среду еще один европейский футбольный чемпионат вышел из "спячки" и возобновился в коронавирусную эру. В Португалии сыграли первые два поединка после почти трехмесячного перерыва. В стартовом матче "Портимоненси" минимально обыграл "Жил Висенте".

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Вторым матчем дня стала встреча "Фамаликан" – "Порту". Лидеры чемпионата Португалии вышли на эту игру в специальных футболках, на которых было написано "Super Dock" (Супер Доктор).

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В обычное время на этом месте находится название одного из спонсоров "драконов" португальского пивного бренда "Super Bock". Однако клуб совместно пивной компанией решили почтить медиков, которые борются с кризисом, вызванным COVID-19. А имена игроков на футболках были написаны от руки медиками.

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Надпись Super Dock не помогла футболистам. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1. Лидеры сезона рискуют потерять первую строчку в турнирной таблице, если сегодня "Бенфика" на своем поле обыграет скромную "Тонделу".

Таблица чемпионата Португалии:

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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футболки Порту чемпионат Португалии коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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