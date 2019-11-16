Тяжелобольной тренер первых чемпионов мира попал в Книгу рекордов Гиннесса

Оскар Табарес уже 13 лет подряд возглавляет Уругвай, который сыграл под его началом две сотни матчей

Оскар Табарес

Накануне товарищеского матча между сборными Уругвая и Венгрии главный тренер южноамериканцев Оскар Табарес вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Оказалось, что 72-летний Табарес провел у руля национальной команды уже 200 матчей! Ранее никому в мировой истории не удавалось так долго руководить сборной. Ранее мы писали, что главный тренер Уругвая Табарес может быть парализован.

Табарес работал с "небесно-голубыми" с 1988-го по 1990 годы, а затем вернулся в сборную Уругвая, которая является первым чемпионом мира, в 2006-м. И вот уже 13 лет коуч является бессменным наставником "чарруа", несмотря на тяжелый недуг – синдром Гийена-Барре – невропатии, которая поражает конечности и различные части тела, вызывая серьезные респираторные и сердечно-сосудистые проблемы. Табарес привел Уругвай 4 четвертому месту на чемпионате мира-2010 и к победе на Копа Америка-2011.

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Табарес получил сертификат Книги рекордов Гиннеса, который подтверждает его достижение. Также тренеру вручили коллаж со всеми 154 игроками сборной Уругвай, которые играли под его началом, и памятную футболку.

В свое время мы сообщали, что Луис Суарес стал антигероем Уругвая четвертьфинала Кубка Америки.

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