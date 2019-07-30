Роналдиньо / Фото: Getty Images

У легендарного футболиста Роналдиньо отобрали паспорт и арестовали недвижимость https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE 2019-07-30T13:27:00+03:00 Футбол Бразильский суд заблокировал 57 объектов недвижимости экс-игрока "Барселоны" и запретил ему покидать страну

Бывшему игроку "Барселоны" легендарному футболисту Роналдиньо запретили покидать Бразилию из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура штата Рио-Гранди-Ду-Сул. По данным источника бразильского издания Folha de S.Paulo, также из-за долга в 2,3 миллиона евро были заблокированы 57 объектов недвижимости бразильца. Вдобавок адвокатам Роналдиньо не удалось вернуть испанский паспорт спортсмена. Интересно, что при этом в конце прошлого года Роналдиньо выпустил собственную криптовалюту.

Блокада недвижимости и изъятие паспортов Роналдиньо связано с расследованием, касающегося нанесения экологического ущерба при строительстве недвижимости в Порту-Алегри. Бразильские власти посчитали, что Роналдиньо вместе с братом незаконно нанесли урон лесу и почве. Бразилец был приговорен к штрафу, но так его и не выплатил, поэтому власти приняли решение конфисковать часть его имущества.

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Роналдиньо за свою карьеру выступал в составе "ПСЖ", "Барселоны", "Милана", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Керетаро" и завершил карьеру в "Флуминенсе" в 2015 году. За национальную сборную Бразилии сыграл 97 матчей и забил 33 гола.

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"Бедный" Роналдиньо: 6 евро на счету

В конце прошлого года прокуратура бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул не смогла взыскать 2 миллиона евро Роналдиньо. Тогда правоохранители обнаружили на счету 38-летнего экс-футболиста всего 6 евро. При этом в прокуратуре считают, что Роналдиньо должен иметь большой доход от выпущенной под его брендом линии обуви.

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