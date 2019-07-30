У легендарного футболиста Роналдиньо отобрали паспорт и арестовали недвижимость

Бывшему игроку "Барселоны" легендарному футболисту Роналдиньо запретили покидать Бразилию из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура штата Рио-Гранди-Ду-Сул. По данным источника бразильского издания Folha de S.Paulo, также из-за долга в 2,3 миллиона евро были заблокированы 57 объектов недвижимости бразильца. Вдобавок адвокатам Роналдиньо не удалось вернуть испанский паспорт спортсмена. Интересно, что при этом в конце прошлого года Роналдиньо выпустил собственную криптовалюту.
Блокада недвижимости и изъятие паспортов Роналдиньо связано с расследованием, касающегося нанесения экологического ущерба при строительстве недвижимости в Порту-Алегри. Бразильские власти посчитали, что Роналдиньо вместе с братом незаконно нанесли урон лесу и почве. Бразилец был приговорен к штрафу, но так его и не выплатил, поэтому власти приняли решение конфисковать часть его имущества.
Роналдиньо за свою карьеру выступал в составе "ПСЖ", "Барселоны", "Милана", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Керетаро" и завершил карьеру в "Флуминенсе" в 2015 году. За национальную сборную Бразилии сыграл 97 матчей и забил 33 гола.
"Бедный" Роналдиньо: 6 евро на счету
В конце прошлого года прокуратура бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул не смогла взыскать 2 миллиона евро Роналдиньо. Тогда правоохранители обнаружили на счету 38-летнего экс-футболиста всего 6 евро. При этом в прокуратуре считают, что Роналдиньо должен иметь большой доход от выпущенной под его брендом линии обуви.
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