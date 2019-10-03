Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,86
27,16

"У нас должна закалка быть советская": украинский футболист выступил против ЛГБТ-парадов

3 октября, 19:02

Александр Нойок скучает по советским временам, хотя родился уже в независимой Украине

Александр Нойок

Александр Нойок / Фото: Instagram

Реклама

Украинский футболист Александр Нойок, выступающий в Беларуси за брестское "Динамо" вместе с Артемом Милевским, в одном из Youtube-шоу высказал свое мнение относительно проведения в Киеве парада в поддержку ЛГБТ-сообщества.

"Я не гомофоб, но считаю, что у нас страна православная, и здесь не надо парадов всяких гейских. То, что в Киеве, я считаю, этого не должно было быть. Мне было больно.

Как это? Страна победила фашизм, все бились. У нас же должна закалка быть советская. Наши родители жили хорошо и счастливо. Все вспоминают это время с такой долей ностальгии – все было так хорошо, классно. Вот, наши родители жили в то время и дали нам хорошую базу. То есть мы нормальные парни: жена, семья, счастье, потом внуки. Вообще класс", – заявил 27-летний футболист в интервью YouTube-каналу.

Нойок является воспитанником "Шахтера", но за первую команду не играл. В Украине он успел засветиться в Говерле, Металлисте и донецком Металлурге, после чего перебрался в Беларусь. Сначала он защищал цвета минского "Динамо", а с 2018 года является одноклубником Артема Милевского в "Динамо-Брест".

На днях Канделаки наконец прокомментировала секс с Милевским. Ведущую удивляет, что есть мужчины, для которых самое яркое воспоминание в жизни – это встреча с ней.

Как Артем Милевский пропил свой успех:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футболист Александр Нойок гей- парад Динамо Брест

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" в погоне за "Шахтером": результаты и видео всех голов 9-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Онлайн матча
Онлайн матча "Аталанта" – "Шахтер" в Лиге чемпионов: Соломон вырывает победуЛига чемпионов
"Атлетико" – "Реал" и "Барса" без Месси: все результаты 7-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Где смотреть матч Лиги чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов "Аталанта" – "Шахтер"Лига чемпионов
Битва
Битва "канониров" с "дьяволами" и другие матчи 7-го тура чемпионата АнглииФутбол
"Динамо" одержало валидольную победу над "Мариуполем" и поднялось на третье место в Премьер-лигеЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...